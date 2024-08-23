Окупована Запорізька АЕС знову опинилася на межі блекауту — Енергоатом

Окупована російськими загарбниками Запорізька атомна електростанція знову опинилася на межі блекауту. Про це повідомляє пресслужба Енергатома.

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Зазначається, що 22 серпня через російські обстріли сталося пошкодження зовнішньої повітряної лінії ПЛ-330кВ «Запорізька ТЕС — Феросплавна», через яку АЕС отримувала живлення від української енергосистеми для забезпечення власних потреб.

Наразі Запорізька АЕС з'єднана з українською енергосистемою лише однією лінією електропередачі ПЛ-750кВ «Дніпровська».

«У випадку її пошкодження виникне аварійна ситуація через втрату зовнішнього живлення насосів що охолоджують активні зони реакторів і басейни витримки палива ЗАЕС», — йдеться у повідомленні.

В Енергоатомі підкреслюють, що під «управлінням» російських загарбників на окупованій АЕС постійно поглиблюється деградація на всіх напрямах експлуатації.

«До нещодавної пожежі, коли через недбалість або свідомий підпал повністю вигоріла одна з двох наявних градирень АЕС, зараз додалась подія з загрозою втрати зовнішнього живлення станції.

Адже відсутність у загарбників компетентного, кваліфікованого та ліцензованого персоналу та перетворення ЗАЕС на військову базу робить неможливою безаварійну експлуатацію станції", — додали в Енергатомі.

У компанії вкотре наголосили, що Запорізька АЕС має негайно перейти під повний контроль України, а росія повинна вивести зі станції своїх військових та військову техніку.

Нагадаємо

Від початку російської окупації Запорізька АЕС вже пережила вісім повних блекаутів та один частковий — із запуском аварійних дизель-генераторів і систем безпеки. Їхня відмова може спричинити аварійну ситуацію.