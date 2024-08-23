Відомий український стартап Petcube став резидентом «Дія.City»

Новим резидентом «Дія.City» став відомий на весь світ український стартап Petcube. Про це повідомив заступник міністра в Міністерстві цифрової трансформації України Александр Борняков.

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Це компанія, яка створила цілу екосистему технологічних продуктів для домашніх тварин та їхніх господарів. Вони дають змогу власниками дбати про своїх улюбленців, навіть коли вони далеко від дому, — спілкуватися по відео, гратися з ними, використовуючи лазерну указку чи годувати дистанційно.

«Український продукт вже здобув велику популярність на ринках США, Європи та Азії. Понад мільйон людей та їхніх улюбленців в усьому світі користуються Petcube», — зазначив Борняков.

Нагадаємо

Кількість компаній, що обирають спеціальний правовий режим для IT-індустрії, зросла. Станом на 1 серпня 2024 року маємо 1355 зареєстрованих компаній, з яких діючими резидентами є 1250 юридичних осіб — на противагу 807 та 769 компаніям, відповідно, на 1 січня 2024 року.

Раніше «Мінфін» писав, що Кабінет міністрів розширив перелік видів діяльності в просторі для ІТ-компаній «Дія.City». Тепер резидентами зможуть ставати компанії, які пов’язані з виробництвом біонічних протезів.

Резидентами «Дія.City» стали понад 200 defense-tech компаній — від мобільних тренажерів бойової зброї до дронів для розмінування.