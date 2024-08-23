23 серпня атомний енергоблок на 1 ГВт підключено до енергосистеми України після дострокового планового ремонту. Про це повідомляє пресслужба Міненерго.
З ремонту вийшов атомний енергоблок на 1 ГВт. Це дозволить уникнути відключень світла — Міненерго
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«До енергосистеми було підключено атомний блок, який додасть 1000 МВт потужності та стабільності енергосистемі і дозволить не застосовувати обмеження енергопостачання для споживачів», — йдеться в повідомленні.
Міністр енергетики Герман Галущенко зазначив, що його підключення допоможе збалансувати енергосистему країни та уникнути обмежень електроенергії.
Наразі атомна генерація забезпечує близько 60% споживання електроенергії.
Нагадаємо
Графіки відключення світла, які були особливо жорсткими через підвищення температури повітря, вдалося пом'якшити наприкінці липня після виходу з ремонту двох атомних енергоблоків.
Нещодавно через повернення спеки обмеження для побутових споживачів почали застосовувати знову. Проте, сьогодні, 23 серпня, відключення світла не прогнозуються.
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