З ремонту вийшов атомний енергоблок на 1 ГВт. Це дозволить уникнути відключень світла — Міненерго

23 серпня атомний енергоблок на 1 ГВт підключено до енергосистеми України після дострокового планового ремонту. Про це повідомляє пресслужба Міненерго.

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«До енергосистеми було підключено атомний блок, який додасть 1000 МВт потужності та стабільності енергосистемі і дозволить не застосовувати обмеження енергопостачання для споживачів», — йдеться в повідомленні.

Міністр енергетики Герман Галущенко зазначив, що його підключення допоможе збалансувати енергосистему країни та уникнути обмежень електроенергії.

Наразі атомна генерація забезпечує близько 60% споживання електроенергії.

Нагадаємо

Графіки відключення світла, які були особливо жорсткими через підвищення температури повітря, вдалося пом'якшити наприкінці липня після виходу з ремонту двох атомних енергоблоків.

Нещодавно через повернення спеки обмеження для побутових споживачів почали застосовувати знову. Проте, сьогодні, 23 серпня, відключення світла не прогнозуються.