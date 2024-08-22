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22 серпня 2024, 10:46

Керівники ФРС готові розпочати зниження ставки у вересні

Більшість членів керівництва Федеральної резервної системи вважають, що у вересні ключова відсоткова ставка має бути знижена, якщо інфляція в США продовжить послаблюватися, йдеться у протоколі засідання Федерального комітету з операцій на відкритому ринку (FOMC).

Більшість членів керівництва Федеральної резервної системи вважають, що у вересні ключова відсоткова ставка має бути знижена, якщо інфляція в США продовжить послаблюватися, йдеться у протоколі засідання Федерального комітету з операцій на відкритому ринку (FOMC).► Читайте сторінку «Мінфіну» у фейсбуці: головні фінансові новиниПротокол ФРС«Більшість зазначила, що, якщо дані, що надходять, будуть відповідати очікуванням, пом'якшення грошово-кредитної політики на наступному засіданні, ймовірно, буде виправданим», — сказано в протоколі.
Фото: depositphotos

► Читайте сторінку «Мінфіну» у фейсбуці: головні фінансові новини

Протокол ФРС

«Більшість зазначила, що, якщо дані, що надходять, будуть відповідати очікуванням, пом'якшення грошово-кредитної політики на наступному засіданні, ймовірно, буде виправданим», — сказано в протоколі.

Декілька членів FOMC підкреслили, що вони готові були виступити за зниження ставки в липні. Однак тоді Комітет одноголосним рішенням зберіг ставку на рівні 5,25−5,5% річних. Вона перебуває на максимальному рівні за 23 роки.

Трейдери чекають на зниження ставки ФРС на 100 базисних пунктів до кінця року, зазначає MarketWatch.

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Представники FOMC висловили впевненість у тому, що інфляція наближається до цільових 2%. Вони вважають, що недавні цінові тренди, «швидше за все, продовжать чинити знижувальний тиск на інфляцію в найближчі місяці».

Також члени керівництва ФРС висловили побоювання щодо стану американського ринку праці. Їх побоювання підтвердилися в середу, коли дані про зростання кількості робочих місць в економіці США в період з квітня 2023 по березень 2024 були переглянуті і знижені на 818 тисяч, рекордними темпами з 2009 року.

За останніми даними, за вказаний період у США з'явилося близько 2,1 млн нових робочих місць, а не 2,9 млн, як повідомлялося раніше.

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На думку членів FOMC, безробіття в США, що досягло максимальних майже за три роки 4,3% минулого місяця, продовжить збільшуватися до кінця року, а потім стабілізується, показує протокол засідання.

Нагадаємо

Споживчі ціни (індекс CPI) у США у червні збільшилися на мінімальні за рік 3% щодо того ж місяця минулого року, повідомило міністерство праці країни.

Таким чином, темпи зростання знизилися порівняно з 3,3% у травні. Зниження спостерігається третій місяць поспіль.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
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