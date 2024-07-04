ФРС не готова розпочати зниження ставки без подальших сигналів спаду інфляції

Керівникам Федеральної резервної системи (ФРС) необхідні подальші свідчення уповільнення інфляції в США, щоб приступити до пом'якшення грошово-кредитної політики, йдеться в протоколі засідання Федерального комітету з операцій на відкритому ринку (FOMC), яке відбулося 11−12 червня.

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Політика Федрезерва

Обговорюючи перспективи політики Федрезерва, учасники засідання зазначали, що прогрес у сповільненні інфляції цього року виявився повільнішим, ніж очікувалося у грудні. Вони наголошували, що не вважають за доцільне зниження базової процентної ставки до появи додаткової інформації, яка дасть їм більше впевненості в тому, що інфляція стійко рухається до цільового показника ФРС у 2%.

ФРС зберегла ставку на рівні 5,25−5,5% річних на червневому засіданні. Вона перебуває на максимальному рівні за 23 роки.

Медіанний прогноз керівників Федрезерва, опублікований за підсумками засідання, передбачає, що ставку буде зменшено на 25 базисних пунктів (б.п.) у 2024 році та на 100 б.п. 2025 року.

Очікування трейдерів

Трейдери очікують на два зниження ставки ФРС цього року, зазначає Market Watch. Шанси на зменшення ставки у вересні оцінюються ринком у 70%.

Наступне засідання ФРС відбудеться 30−31 липня.