ФРС не готова розпочати зниження ставки без подальших сигналів спаду інфляції

Мінфін - Курси валют України

Встановити
Валюта
Міжбанк
Курси в банках
Валютний аукціон
НБУ
Мобільний додаток
Конвертер
Форум
Курси по API
Для договорів
Visa/Mastercard
Форекс
Курси для сайтів
Прогноз курсу
Депозити
Бонус до депозитів
Підтвердження депозиту
Огляд ставок
Питання та відповіді
Умови акції
Промокод
Переможці акції
Історії учасників
Кредити
Кредити онлайн
Картки
Іпотека
Рейтинг МФО
Мікрофінансові організації
Банки
Інтернет-банки
Народний рейтинг
Рейтинг стійкості
Ренкінг НБУ
Відгуки
Акції
Рахунки для бізнесу
Контакти банків
Страхування
Зелена картка
Страхування житла від шахедів
КАСКО
Рейтинг КАСКО
ОСЦПВ
Рейтинг ОСЦПВ
Медицина
Туризм
Відгуки
Страхові компанії
Акції
Інвестиції
Каталог брокерів
Інвестиційні пропозиції
Академія
Криптовалюта
Каталог криптобірж
Новини криптобірж
Індекси
Ціни на АЗС
Індекс інфляції
Мінімальна зарплата
Середня зарплата
Прожитковий мінімум
ВВП України
ПДФО
Комунальні тарифи
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
ДепозитиБонус до депозитівПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
КредитиКредити онлайнКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
СтрахуванняЗелена карткаСтрахування житла від шахедівКАСКОРейтинг КАСКООСЦПВРейтинг ОСЦПВМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
НерухомістьРейтинг забудовниківРейтинг забудовників передмістяНовини нерухомостіЗабудовникиАкції забудовників
ТелекомТарифы КиевстарМТСVodafoneЛайфселлОбзоры телефонов
ІнвестиціїКаталог брокерівІнвестиційні пропозиціїАкадемія
КриптовалютаКаталог криптобіржНовини криптобірж
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
Бонус від Мінфіну
СпецпроєктиРекламні лонгріди
Валюта
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
Депозити
ДепозитиБонус до депозитівПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
Кредити
КредитиКредити онлайнКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
Банки
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
Страхування
СтрахуванняЗелена карткаСтрахування житла від шахедівКАСКОРейтинг КАСКООСЦПВРейтинг ОСЦПВМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
Інвестиції
ІнвестиціїКаталог брокерівІнвестиційні пропозиціїАкадемія
Криптовалюта
КриптовалютаКаталог криптобіржНовини криптобірж
Індекси
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
ВхідРеєстрація
4 липня 2024, 10:49

ФРС не готова розпочати зниження ставки без подальших сигналів спаду інфляції

Керівникам Федеральної резервної системи (ФРС) необхідні подальші свідчення уповільнення інфляції в США, щоб приступити до пом'якшення грошово-кредитної політики, йдеться в протоколі засідання Федерального комітету з операцій на відкритому ринку (FOMC), яке відбулося 11−12 червня.

Керівникам Федеральної резервної системи (ФРС) необхідні подальші свідчення уповільнення інфляції в США, щоб приступити до пом'якшення грошово-кредитної політики, йдеться в протоколі засідання Федерального комітету з операцій на відкритому ринку (FOMC), яке відбулося 11−12 червня.► Читайте телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новиниПолітика ФедрезерваОбговорюючи перспективи політики Федрезерва, учасники засідання зазначали, що прогрес у сповільненні інфляції цього року виявився повільнішим, ніж очікувалося у грудні.
Фото:depositphotos

► Читайте телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини

Політика Федрезерва

Обговорюючи перспективи політики Федрезерва, учасники засідання зазначали, що прогрес у сповільненні інфляції цього року виявився повільнішим, ніж очікувалося у грудні. Вони наголошували, що не вважають за доцільне зниження базової процентної ставки до появи додаткової інформації, яка дасть їм більше впевненості в тому, що інфляція стійко рухається до цільового показника ФРС у 2%.

ФРС зберегла ставку на рівні 5,25−5,5% річних на червневому засіданні. Вона перебуває на максимальному рівні за 23 роки.

Медіанний прогноз керівників Федрезерва, опублікований за підсумками засідання, передбачає, що ставку буде зменшено на 25 базисних пунктів (б.п.) у 2024 році та на 100 б.п. 2025 року.

Очікування трейдерів

Трейдери очікують на два зниження ставки ФРС цього року, зазначає Market Watch. Шанси на зменшення ставки у вересні оцінюються ринком у 70%.

Наступне засідання ФРС відбудеться 30−31 липня.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі

Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
 
сторінку переглядає Gari4ek и 3 незареєстрованих відвідувача.
Новини по темі
Всі новини
Зв'язатися з забудовником
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами