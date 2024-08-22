Microsoft обмежить доступ до деяких підписок у росії з 2 вересня, повідомила російська компанія Softline — партнер Microsoft.
22 серпня 2024, 10:12
Microsoft обмежить доступ до частини своїх підписок у росії з 2 вересня
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Доступ закритий
Список пакетів, які підпадають під обмеження, не наведено. Імовірно, обмеження можуть торкнутися пакетів продуктів Microsoft 365 та Office 365.
Уточнюється, що корпорація обмежить доступ до них у зв'язку з санкціями США, які набудуть чинності 12 вересня.
Нагадаємо
Раніше «Мінфін» писав, що Microsoft і Amazon припиняють надання доступу до хмарних продуктів на території росії з 20 березня 2024 р.
Тоді було припинено доступ до хмарних продуктів Microsoft, таких як Power BI, Dynamics CRM та ін.
Microsoft почала скорочувати бізнес у росії після початку вторгнення росії в Україну в лютому 2022 р.
Джерело: Мінфін
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