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22 серпня 2024, 10:12

Microsoft обмежить доступ до частини своїх підписок у росії з 2 вересня

Microsoft обмежить доступ до деяких підписок у росії з 2 вересня, повідомила російська компанія Softline — партнер Microsoft.

Microsoft обмежить доступ до деяких підписок у росії з 2 вересня, повідомила російська компанія Softline — партнер Microsoft.► Читайте телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новиниДоступ закритийСписок пакетів, які підпадають під обмеження, не наведено.
Фото: depositphotos

► Читайте телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини

Доступ закритий

Список пакетів, які підпадають під обмеження, не наведено. Імовірно, обмеження можуть торкнутися пакетів продуктів Microsoft 365 та Office 365.

Уточнюється, що корпорація обмежить доступ до них у зв'язку з санкціями США, які набудуть чинності 12 вересня.

Нагадаємо

Раніше «Мінфін» писав, що Microsoft і Amazon припиняють надання доступу до хмарних продуктів на території росії з 20 березня 2024 р.

Тоді було припинено доступ до хмарних продуктів Microsoft, таких як Power BI, Dynamics CRM та ін.

Microsoft почала скорочувати бізнес у росії після початку вторгнення росії в Україну в лютому 2022 р.

Джерело: Мінфін
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Коментарі - 1

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bonv
bonv
22 серпня 2024, 12:34
#
Піратство процвітає.
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