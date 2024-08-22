Microsoft обмежить доступ до частини своїх підписок у росії з 2 вересня

Уточнюється, що корпорація обмежить доступ до них у зв'язку з санкціями США, які набудуть чинності 12 вересня.

Нагадаємо

Раніше «Мінфін» писав, що Microsoft і Amazon припиняють надання доступу до хмарних продуктів на території росії з 20 березня 2024 р.

Тоді було припинено доступ до хмарних продуктів Microsoft, таких як Power BI, Dynamics CRM та ін.