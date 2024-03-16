Російський бізнес відрізали від хмарних сервісів Microsoft та Amazon

Компанії Microsoft та Amazon з 20 березня 2024 року закриють доступ до своїх хмарних продуктів для росіян. Про це повідомила російська компанія Softline.

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Причина

Причиною нових обмежень у Microsoft і Amazon назвали санкції ЄС, через які стало неможливим постачання «певного програмного забезпечення для управління або проєктування (включаючи хмарні рішення) організаціям, зареєстрованим у росії».

«Для російських компаній це означає, що скористатися цими продуктами або отримати доступ до даних, що містяться в них, з 20 березня 2024 року буде неможливо», — додали в компанії.

Через закриття доступу можливі функціональні обмеження у роботі хмарних продуктів та сервісів Microsoft, Amazon та Google.

Нагадаємо

Після повномасштабного вторгнення росії в Україну президент Microsoft Бред Сміт говорив, що корпорація скорочуватиме бізнес на території росії, поки від нього «нічого не залишиться».

При цьому навесні 2023 року російські представництва міжнародних компаній і юрособи, що не потрапили під санкції, стали отримувати пропозиції від Microsoft про продовження ліцензії на її софт.