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16 березня 2024, 10:37

Російський бізнес відрізали від хмарних сервісів Microsoft та Amazon

Компанії Microsoft та Amazon з 20 березня 2024 року закриють доступ до своїх хмарних продуктів для росіян. Про це повідомила російська компанія Softline.

Компанії Microsoft та Amazon з 20 березня 2024 року закриють доступ до своїх хмарних продуктів для росіян.
Фото:depositphotos

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Причина

Причиною нових обмежень у Microsoft і Amazon назвали санкції ЄС, через які стало неможливим постачання «певного програмного забезпечення для управління або проєктування (включаючи хмарні рішення) організаціям, зареєстрованим у росії».

«Для російських компаній це означає, що скористатися цими продуктами або отримати доступ до даних, що містяться в них, з 20 березня 2024 року буде неможливо», — додали в компанії.

Через закриття доступу можливі функціональні обмеження у роботі хмарних продуктів та сервісів Microsoft, Amazon та Google.

Нагадаємо

Після повномасштабного вторгнення росії в Україну президент Microsoft Бред Сміт говорив, що корпорація скорочуватиме бізнес на території росії, поки від нього «нічого не залишиться».

При цьому навесні 2023 року російські представництва міжнародних компаній і юрособи, що не потрапили під санкції, стали отримувати пропозиції від Microsoft про продовження ліцензії на її софт.

Джерело: Мінфін
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Коментарі - 1

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Lamo
Lamo
16 березня 2024, 11:26
#
Якщо це буде дійсно так — тобто реально у кацапів зникне доступ до всіх сервісів хоча б Amazon — то це буде реально дуже велика дупа для бізнесу.
Але щось сумніви беруть — по факту як завжди виявиться що «не отримають оновлень та техпідтримка буде без поваги».
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