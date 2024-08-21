Рада розблокувала підписання закону про підвищення акцизів на пальне

Верховна Рада розблокувала підписання закону про внесення змін до Податкового кодексу України щодо імплементації положень актів права Європейського Союзу щодо акцизного податку. Про це написав заступник голови Податкового комітету В Р Ярослав Железняк.

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Що відомо

«Всі блокуючі постанови по законопроєкту № 11256−2 щодо підвищення акцизного податку на пальне провалені. Тому він буде скоро підписаний головою парламенту та Президентом. Відповідно він набере чинності (як і підвищення акцизів) починаючи з 1 вересня 2024 року», — написав депутат.

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Передісторія

Верховна Рада 18 липня ухвалила в цілому законопроєкт № 11256−2 про внесення змін до Податкового кодексу України щодо імплементації положень актів права Європейського Союзу щодо акцизного податку.

Документ передбачає поетапне підвищення акцизів на різні види пального до 1 січня 2028 року.

Перехідний етап має розпочатися з 1 вересня 2024 року. На кінцевому етапі акциз на бензин становитиме 359 євро за 1000 л, на дизельне пальне — 330 євро за 1000 л, на скраплений газ — 250 євро за 1000 літрів.

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