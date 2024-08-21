Купівлю Маском платформи Twitter вважають однією з найгірших угод для банків

Кредит на суму $13 млрд для купівлі соцмережі Twitter Ілоном Маском вважають однією з найгірших фінансових угод для банків, починаючи з часів економічної кризи 2008 року. Про це пише Wall Street Journal.

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Деталі угоди

В угоді брали участь 7 банків, зокрема Morgan Stanley і Bank of America. Усі вони надали кредит холдинговій компанії Маска, аби згодом вивести платформу в приватну власність.

Банки, які надають кредити на поглинання, зазвичай швидко продають борг іншим інвесторам, щоб зняти його зі свого балансу, заробляючи на комісійних. А втім, вони не змогли розвантажити борг, не зазнавши значних збитків, через що кредити застрягли на їхніх балансах.

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WSJ пише, що таке списання боргів зашкодило кредитним портфелям банків, а в одному випадку, за словами людей, які брали участь в угоді, стало фактором, який зменшив компенсацію для відділу злиття банку.

У виданні вказують, що майже за два роки після придбання Twitter бізнес X все ще намагається вибратися з глибокої ями, в яку він потрапив під керівництвом Ілона Маска. Так, минулого року компанія заявила, що її вартість впала більш ніж наполовину — із $44 млрд до близько $19 мільярдів.

На початку цього року банки обговорили можливий план реструктуризації, за яким Маск міг би погасити частину заборгованості X, а банки погодилися б зменшити процентні виплати. X не виконала план.

Нагадаємо

У жовтні 2022 року Ілон Маск придбав Twitter за $44 мільярди, отримавши контроль над платформою та ставши головним виконавчим директором.

У червні 2023 року Маск заявив, що розглядає можливість перейменування соцмережі Twitter на Х, що, зрештою, згодом і відбулося.

Відтоді платформа неодноразово опинялася в епіцентрі різноманітних скандалів. Вони були пов’язані, зокрема, з поширенням російської пропаганди та антисемітськими висловлюваннями самого власника соцмережі.