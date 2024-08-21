У липні автопарк України поповнили понад 6,3 тис. авто з дизельними двигунами. Це на 17% менше, ніж торік, повідомляє Укравтопром.
21 серпня 2024, 12:23
Українці втрачають інтерес до дизельних авто. Які моделі обирали в липні
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Попит на дизельні авто падає
З них: 1,6 тис. од. нових (+20%) та 4,7 тис. од. вживаних, ввезених з-за кордону (-25%). Отже, на ринку нових легковиків дизельні авто охопили 26%, як і у липні 2023 р.
Серед ввезених вживаних авто частка дизельних машин становила 23%, що на 10 відсоткових пунктів менше, ніж торік, а їх середній вік становив 10,2 року.
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Топ-5 моделей нових дизельних авто
- Renault Duster — 439 од.;
- Toyota Hilux — 143 од.;
- VW Touareg — 109 од.;
- Mitsubishi L200 — 106 од.;
- BMW 3 — 77 од.
Топ-5 імпортованих вживаних дизельних авто
- Renault Megane — 425 од.;
- VW Passat — 352 од.;
- Skoda Octavia — 338 од.;
- Nissan Qashqai — 229 од.;
- VW Golf — 160 од.
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Джерело: Мінфін
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Коментарі - 1
в одному реченні пише що нових ввезли на 20% більше, в іншому що ввезли так само як і рік тому.