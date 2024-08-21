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21 серпня 2024, 12:23

Українці втрачають інтерес до дизельних авто. Які моделі обирали в липні

У липні автопарк України поповнили понад 6,3 тис. авто з дизельними двигунами. Це на 17% менше, ніж торік, повідомляє Укравтопром.

У липні автопарк України поповнили понад 6,3 тис.
Фото: infocar.ua

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Попит на дизельні авто падає

З них: 1,6 тис. од. нових (+20%) та 4,7 тис. од. вживаних, ввезених з-за кордону (-25%). Отже, на ринку нових легковиків дизельні авто охопили 26%, як і у липні 2023 р.

Серед ввезених вживаних авто частка дизельних машин становила 23%, що на 10 відсоткових пунктів менше, ніж торік, а їх середній вік становив 10,2 року.

Читайте: Українці віддають перевагу бензиновим авто. Топ-5 моделей

Топ-5 моделей нових дизельних авто

  • Renault Duster — 439 од.;
  • Toyota Hilux — 143 од.;
  • VW Touareg — 109 од.;
  • Mitsubishi L200 — 106 од.;
  • BMW 3 — 77 од.

Топ-5 імпортованих вживаних дизельних авто

  • Renault Megane — 425 од.;
  • VW Passat — 352 од.;
  • Skoda Octavia — 338 од.;
  • Nissan Qashqai — 229 од.;
  • VW Golf — 160 од.

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Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
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Коментарі - 1

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0
Три літри
Три літри
21 серпня 2024, 13:04
#
Схоже Роман заблукав в числах.
в одному реченні пише що нових ввезли на 20% більше, в іншому що ввезли так само як і рік тому.
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