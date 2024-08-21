Українці втрачають інтерес до дизельних авто. Які моделі обирали в липні

У липні автопарк України поповнили понад 6,3 тис. авто з дизельними двигунами. Це на 17% менше, ніж торік, повідомляє Укравтопром.

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Попит на дизельні авто падає

З них: 1,6 тис. од. нових (+20%) та 4,7 тис. од. вживаних, ввезених з-за кордону (-25%). Отже, на ринку нових легковиків дизельні авто охопили 26%, як і у липні 2023 р.

Серед ввезених вживаних авто частка дизельних машин становила 23%, що на 10 відсоткових пунктів менше, ніж торік, а їх середній вік становив 10,2 року.

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Топ-5 моделей нових дизельних авто

Renault Duster — 439 од.;

Toyota Hilux — 143 од.;

VW Touareg — 109 од.;

Mitsubishi L200 — 106 од.;

BMW 3 — 77 од.

Топ-5 імпортованих вживаних дизельних авто