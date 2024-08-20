У липні, як і торік, автопарк країни поповнили 2,4 тис. нових авто з бензиновими двигунами, повідомляє Укравтопром.
20 серпня 2024, 10:41
Українці віддають перевагу бензиновим авто. Топ-5 моделей
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Водночас частка бензинових авто у загальних продажах нових легковиків помітно зменшилась. Якщо у липні 2023 року вони охоплювали 45% ринку нових авто, то зараз — 38%.
Лідером ринку нових бензинових авто у минулому місяці став кросовер Mazda CX5.
Топ-5 моделей нових легковиків з бензиновими ДВЗ
- Mazda CX5 — 147 од.;
- KIA Sportage — 137 од.;
- Skoda Octavia — 119 од.;
- Suzuki SX4 — 100 од.;
- Hyundai Tucson — 99 од.
Вживані авто
Серед імпортованих вживаних легковиків бензинові авто також утримують першість. Майже половина вживаних авто, що у липні перейшли на українські номери, були бензинові (понад 9,5 тис. од.). Їх середній вік становив 9,6 роки.
Топ-5 імпортованих вживаних бензинових авто
- VW Golf — 508 од.;
- VW Tiguan — 447 од.;
- Audi Q5 — 430 од.;
- Nissan Rogue — 371 од.;
- Audi A4 — 364 од.
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Джерело: Мінфін
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