Українці віддають перевагу бензиновим авто. Топ-5 моделей

У липні, як і торік, автопарк країни поповнили 2,4 тис. нових авто з бензиновими двигунами, повідомляє Укравтопром.

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Водночас частка бензинових авто у загальних продажах нових легковиків помітно зменшилась. Якщо у липні 2023 року вони охоплювали 45% ринку нових авто, то зараз — 38%.

Лідером ринку нових бензинових авто у минулому місяці став кросовер Mazda CX5.

Топ-5 моделей нових легковиків з бензиновими ДВЗ

Mazda CX5 — 147 од.;

KIA Sportage — 137 од.;

Skoda Octavia — 119 од.;

Suzuki SX4 — 100 од.;

Hyundai Tucson — 99 од.

Вживані авто

Серед імпортованих вживаних легковиків бензинові авто також утримують першість. Майже половина вживаних авто, що у липні перейшли на українські номери, були бензинові (понад 9,5 тис. од.). Їх середній вік становив 9,6 роки.

Топ-5 імпортованих вживаних бензинових авто