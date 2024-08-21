Binance запобігла втратам від шахрайства на $2,4 млрд у 2024 році

Із січня до липня 2024 року система безпеки криптобіржі Binance запобігла потенційним збиткам від шахрайства на понад $2,4 млрд. Компанія змогла захистити від втрат понад 1,2 млн своїх клієнтів по всьому світу, пише Incrypted.

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Безпека користувачів

Представники платформи зазначили, що безпека користувачів є пріоритетною для Binance. Для запобігання зломам і хакерським атакам компанія застосовує власний механізм управління ризиками, що поєднує в собі інструменти штучного інтелекту і ручні перевірки фахівців.

У повідомленні йдеться, що цей механізм включає вісім рівнів контролю шахрайства на Binance. Система виявляє і позначає сумнівні транзакції, забезпечуючи надійний захист клієнтських коштів, ідеться в релізі.

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«Орієнтація на користувача завжди була ключовим пріоритетом для Binance. Вона лежить в основі провідних у галузі технологічних інструментів і процесів, які дають нам змогу цілодобово захищати наших клієнтів та їхні активи», — сказав технічний директор Binance Рохіт Вад.

За словами команди, найчастіше підозрілі транзакції виявляються під час вихідних переказів, коли злочинці намагаються вивести кошти потенційних жертв. При цьому зловмисники не припиняють розробляти нові способи злому, тому робота з поліпшення системи безпеки ведеться безперервно.

Хоча Binance застосовує комплексні заходи захисту клієнтських коштів і акаунтів, користувачам рекомендується дотримуватися певних правил.

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Крім захисту власної платформи, станом на 31 липня 2024 року Binance зберегла понад $73 млн користувацьких коштів, вкрадених у третіх осіб.

У компанії підкреслили, що продовжать впроваджувати інновації та посилювати заходи захисту, щоб забезпечити безпечне середовище для всіх користувачів.