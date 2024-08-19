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19 серпня 2024, 10:16

У першій половині 2024 року кіберзлочинці викрали цифрових активів на $1,58 млрд — Chainalysis

У першій половині 2024 року кіберзлочинці викрали цифрових активів на $1,58 млрд в еквіваленті, йдеться у звіті аналітиків Chainalysis.

У першій половині 2024 року кіберзлочинці викрали цифрових активів на $1,58 млрд в еквіваленті, йдеться у звіті аналітиків Chainalysis.► Читайте сторінку «Мінфіну» у фейсбуці: головні фінансові новиниСкільки викрадено криптовалютиУ перші шість місяців цього року загальний обсяг незаконної діяльності в криптосфері знизився на майже 20% порівняно з аналогічним періодом 2023-го.
Фото: depositphotos

► Читайте сторінку «Мінфіну» у фейсбуці: головні фінансові новини

Скільки викрадено криптовалюти

У перші шість місяців цього року загальний обсяг незаконної діяльності в криптосфері знизився на майже 20% порівняно з аналогічним періодом 2023-го.

Однак середній обсяг криптовалют, вкрадених унаслідок однієї атаки, зріс майже на 80%. Він збільшився з $5,9 млн до $10,6 млн, виходячи з вартості активів на момент крадіжки.

Частково це пояснюється зростанням ціни біткоїна, на частку якого припало 40% від загального обсягу трансакцій, пов’язаних із крадіжками.

Читайте: Хакери з КНДР з підробними документами влаштувались у криптокомпанію й обікрали її на $1,3 млн

На думку аналітиків, вектор інтересу хакерів значно змінився. Якщо раніше основною мішенню кіберзлочинців були децентралізовані протоколи, то сьогодні вони знову націлені на централізовані біржі (CEX).

У Chainalysis зазначили, що централізовані біржі збільшили свої інвестиції в безпеку. Водночас зловмисники, зокрема пов’язані з Північною Кореєю, використовують дедалі складніші тактики для здійснення атак. Деякі з них шукають відкриті вакансії в цільових компаніях і намагаються влаштуватися на роботу, щоб отримати доступ до даних.

Однією з головних загроз цьогоріч будуть програми-вимагачі, вважають експерти.

Збитки від атак із використанням таких додатків зросли приблизно на 2% та досягли $459,8 млн у першій половині 2024 року. Для порівняння — із січня до липня 2023 року цей показник становив $449,1 млн.

Курс криптовалют до долара

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
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