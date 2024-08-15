14 серпня акції медіакомпанії Trump Media & Technology Group впали, наблизившись до рекордного мінімуму, після повернення Трампа на платформу X (Twitter). Про це повідомляє Reuters.
Акції соцмережі Трампа впали після його повернення на Х
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Падіння вартості акцій
Трамп володіє більшістю акцій компанії Trump Media & Technology Group, основним активом якої є соцмережа Truth Social, популярна серед консерваторів і де експрезидент донедавна активно публікувався.
З моменту виходу на біржу в березні акції Trump Media втратили понад половину своєї вартості — з більш як $9 мільярдів до $4,73 мільярда.
У середу акції впали на 1,9%, до $23,54. Менше було тільки у середині квітня після оголошення, що Trump Media & Technology Group може продати мільйони акцій.
Яка причина
На ціну акцій вплинуло нещодавнє повернення Трампа на платформу X (Twitter).
Як підкреслюють опитані Reuters аналітики, інтерв'ю Трампа з Ілоном Маском дало інвесторам сигнал, що Truth Social залишається нішевим гравцем на ландшафті соціальних медіа.
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«Рішення транслювати чат з Маском на X було чимось на кшталт ляпаса для інвесторів Трампа, які, напевно, відчувають, що їх не люблять і трохи не поважають», — сказала керівниця відділу фінансового аналізу AJ Bell Денні Хьюсон.
Нагадаємо
Як писав раніше «Мінфін», 15 липня акції Trump Media & Technology Group Corp (DJT) стрімко зросли на премаркеті після драматичних вихідних, коли стався замах на кандидата у президенти США.
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