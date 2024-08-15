Акції соцмережі Трампа впали після його повернення на Х

14 серпня акції медіакомпанії Trump Media & Technology Group впали, наблизившись до рекордного мінімуму, після повернення Трампа на платформу X (Twitter). Про це повідомляє Reuters .

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Падіння вартості акцій

Трамп володіє більшістю акцій компанії Trump Media & Technology Group, основним активом якої є соцмережа Truth Social, популярна серед консерваторів і де експрезидент донедавна активно публікувався.

З моменту виходу на біржу в березні акції Trump Media втратили понад половину своєї вартості — з більш як $9 мільярдів до $4,73 мільярда.

У середу акції впали на 1,9%, до $23,54. Менше було тільки у середині квітня після оголошення, що Trump Media & Technology Group може продати мільйони акцій.

Яка причина

На ціну акцій вплинуло нещодавнє повернення Трампа на платформу X (Twitter).

Як підкреслюють опитані Reuters аналітики, інтерв'ю Трампа з Ілоном Маском дало інвесторам сигнал, що Truth Social залишається нішевим гравцем на ландшафті соціальних медіа.

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