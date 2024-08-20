Голова ради директорів Morgan Stanley зник під час аварії яхти Лінча в Італії

Голова ради директорів Morgan Stanley International Джонатан Блумер і експерт із британської юридичної компанії Clifford Chance Кріс Морвілло опинилися серед зниклих безвісти після аварії супер'яхти Bayesian біля берегів Сицилії під час сильного шторму, повідомляють The Guardian і ВВС.

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Деталі

На борту 56-метрового судна були десять членів екіпажу та 12 пасажирів — громадяни Канади, США, Великобританії та Нової Зеландії.

Доля шістьох, зокрема бізнесмена Майка Лінча, якого прозвали «британським Біллом Гейтсом», невідома.

Також зникла 18-річна донька Лінча Анна. Дружину підприємця Анджелу Бакарес та ще 14 людей вдалося врятувати.

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Нагадаємо

Суперяхта Bayesian ходила під британським прапором. Вранці у понеділок, 19 серпня, судно стояло на якорі недалеко від берега, поряд із селом Портічелло.

Агентство Ansa з посиланням на очевидців передавало, що коли почався шторм, щогла зламалася і яхта втратила рівновагу.

Капітан судна, що стояло неподалік, Карстен Борнер повідомив Reuters, що ввімкнув двигун, щоб не зіткнутися з Bayesian.

«Нам вдалося утримати судно на місці, і після того, як шторм закінчився, ми помітили, що яхта позаду нас зникла», — розповів він, додавши, що Bayesian «лягла пластом на воду, а потім затонула».

Уламки судна було знайдено на дні моря на глибині 50 м. Водолази продовжують пошуки зниклих.