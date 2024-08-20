Голова ради директорів Morgan Stanley International Джонатан Блумер і експерт із британської юридичної компанії Clifford Chance Кріс Морвілло опинилися серед зниклих безвісти після аварії супер'яхти Bayesian біля берегів Сицилії під час сильного шторму, повідомляють The Guardian і ВВС.
Голова ради директорів Morgan Stanley зник під час аварії яхти Лінча в Італії
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Деталі
На борту 56-метрового судна були десять членів екіпажу та 12 пасажирів — громадяни Канади, США, Великобританії та Нової Зеландії.
Доля шістьох, зокрема бізнесмена Майка Лінча, якого прозвали «британським Біллом Гейтсом», невідома.
Також зникла 18-річна донька Лінча Анна. Дружину підприємця Анджелу Бакарес та ще 14 людей вдалося врятувати.
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Нагадаємо
Суперяхта Bayesian ходила під британським прапором. Вранці у понеділок, 19 серпня, судно стояло на якорі недалеко від берега, поряд із селом Портічелло.
Агентство Ansa з посиланням на очевидців передавало, що коли почався шторм, щогла зламалася і яхта втратила рівновагу.
Капітан судна, що стояло неподалік, Карстен Борнер повідомив Reuters, що ввімкнув двигун, щоб не зіткнутися з Bayesian.
«Нам вдалося утримати судно на місці, і після того, як шторм закінчився, ми помітили, що яхта позаду нас зникла», — розповів він, додавши, що Bayesian «лягла пластом на воду, а потім затонула».
Уламки судна було знайдено на дні моря на глибині 50 м. Водолази продовжують пошуки зниклих.
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