Яхта британського техномагната Майка Лінча затонула біля Італії. Лінч зник безвісти

Британський технологічний бізнесмен Майк Лінч зник безвісти після того, як його суперяхта Bayesian з 22 людьми на борту затонула біля берегів Італії. Вдалося врятувати 15 людей, серед них — дружина підприємця. Про це пише Bloomberg.

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Що відомо

56-метрова вітрильна яхта під британським прапором затонула поблизу містечка Портічелло. Водолази-рятувальники намагаються дістатися до корпусу, який лежить на глибині приблизно 50 метрів.

Наразі італійська берегова охорона підтвердила, що виявила лише одне тіло. Воно належить шеф-кухарю. 59-річний Лінч та його 18-річна донька Ганна вважаються зниклими безвісти.

Хто такий Лінч

Лінч став співзасновником Autonomy — фірми програмного забезпечення, яка стала одним із яскравих представників технологічної сцени Великої Британії в середині 1990-х. Колись його називали британським Біллом Гейтсом.

У 2011 році його призначили членом науково-технічної ради тодішнього прем'єр-міністра Девіда Кемерона. Лінч був членом Королівської інженерної академії та Королівського товариства.