Ціна золота тримається вище за $2500 за унцію

Ціна золота, яка вперше перевищила $2500 за унцію минулої п'ятниці, тримається вище цієї позначки на торгах у понеділок. Вартість дорогоцінного металу складає $2502,2 за унцію.

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Золото б'є рекорд

У п'ятницю золото оновило рекордний максимум на тлі слабких статданих з економіки США, які підвищили впевненість трейдерів у тому, що Федеральна резервна система (ФРС) почне зниження ставки у вересні.

Деякі експерти не виключають, що ФРС опустить ставку не на 25 базисних пунктів, а одразу на 50 б.п. на майбутньому засіданні.

Загалом ринок чекає, що за підсумками трьох засідань, що залишилися цього року, американський ЦБ у сукупності знизить ставку на 100 б.п. із нинішніх 5,25−5,5% річних.

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Нагадаємо

Золото подорожчало більш ніж на 20% цього року, зокрема завдяки очікуванням пом'якшення грошово-кредитної політики світовими ЦП. Зростанню попиту на дорогоцінний метал також сприяє спільний інтерес інвесторів до активів «тихої гавані» у зв'язку з серйозною напруженістю на Близькому Сході та російсько-українській війні.

Аналітик TD Securities Барк Мелек очікує, що ціна золота може піднятися до $2700 за унцію у найближчі квартали, оскільки макроекономічні чинники та політика центробанків створюють для цього необхідні умови.