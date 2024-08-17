Благодійний фонд «Охматдиту» відмовляється переказувати майже 400 млн грн на рахунок лікарні

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Що відомо

Жовнір виступив із публічною вимогою до фонду переказати на казначейський рахунок лікарні кошти, отримані на всі банківські та фінансові рахунки організації у вигляді благодійної допомоги для відновлення «Охматдиту» після ракетної атаки 8 липня.

«Сьогодні лікарня розглядає ймовірність розірвати правовідносини з фондом, тому що їхні дії є недобросовісними, а також, імовірно, шахрайськими. Ми будемо рухатись у правовій площині щодо коштів, які були зібрані саме для лікарні», — заявив він.

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Він зазначив, що до цієї ситуації лікарня мала «індекс довіри до фонду та хороші спільні кейси». Тож до всіх своїх публікацій і листів до спонсорів, починаючи з 8 липня, додавалися реквізити й фонду.

Жовнір заявив, що у медзакладу не було жодних сумнівів щодо того, що благодійні кошти будуть використані на відновлення «Охматдиту», але «починаючи з перших публічних скандалів та прохання перерахувати гроші на відбудову лікарні з рахунку фонду на рахунок лікарні чомусь наша комунікація з фондом почала погіршуватися».

«Ми чомусь перестали знаходити спільну мову, на наші листи ми не отримували перерахування, а сьогодні дії фонду підтвердили, що ми з ними маємо зовсім різне бачення того, як лікарня має відновлюватися. Зранку ми дізналися, що БО «Благодійний фонд «Охматдит — здорове дитинство» не планує переказувати кошти на рахунок НДСЛ «Охматдит», — сказано у заяві очільника лікарні.

Пояснення Фонду

«Згідно з Законом України „Про благодійну діяльність та благодійні організації“, благодійний фонд може перерахувати кошти на казначейський рахунок „Охматдиту“ тільки, якщо він зазначить, на що конкретно йому потрібні кошти», — каже Forbes Ukraine юристка БО «Благодійний фонд «Охматдит» Оксана Соколовська.

За її словами, «Охматдит» поки не надав конкретного кошторису або принаймні проєкту відновлення нового корпусу «Охматдиту».

«Благодійний фонд «Охматдит» звернувся за юридичною експертизою Закону «Про благодійну діяльність», а також до Національного антикорупційного бюро України через тиск на керівництво благодійного фонду зі сторони керівництва «Охматдиту», додає Соколовська.

Відповідь Н ДСЛ «Охматдит»

«Не розумію, навіщо члени фонду „Охматдит — Здорове дитинство“ поширюють неправдиву інформацію, ніби-то ми не звертались до них і не писали листів і не вказували призначення. Без жодної оцінки їх дій — ось листи від НДСЛ „Охматдит“ до фонду», — відповів за заяву Фонду гендиректор медустанови Володимир Жовнір.

За його словами, в них чітко зазначено, що лікарня просить перерахувати кошти, отриманні фондом у вигляді благодійної допомоги для відновлення зруйнованих будівель та матеріально-технічної бази НДСЛ «Охматдит» МОЗ України після ракетної атаки.

Нагадаємо

Як писав «Мінфін», Уряд ухвалив рішення про виділення з резервного фонду державного бюджету 100 млн грн на відбудову пошкодженої внаслідок ворожої ракетної атаки дитячої лікарні «Охматдит».

Водночас звичайні українці та український бізнес вже зібрали через фандрейзингову платформу United24 понад 280 млн грн для дитячої лікарні «Охматдит» у Києві, повідомив співзасновник monobank Олег Гороховський.

Він уточнив, що до збору коштів долучилися 250 тисяч благодійників, зібрати необхідну суму вдалося менш ніж за добу.

8 липня під час масованого обстрілу країною терористкою міста Києва під удар потрапила дитяча лікарня «Охматдит».