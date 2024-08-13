Breguet та Patek Philippe: АРМА оцінило у понад 10 млн грн колекцію годинників Медведчука.

АРМА оцінило у понад 10 мільйонів гривень колекцію елітних годинників Медведчука. Про це повідомляє пресслужба АРМА.

►Читайте телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини

Оцінка годинників

«ТОВ „PolonEX“, яке виграло конкурс на оцінювача цього активу, оцінило колекцію у понад 10,6 мільйона гривень. Найдорожчі годинники — Breguet 4416K (1 859 013 гривень) та Patek Philippe (1 271 503 грн). Хоча ми завжди сподіваємося на вищу оцінку, годинники були оцінені відповідно до ринкової вартості вживаних виробів», — сказано у повідомленні.

Найдешевшим з 20 годинників виявився годинник «Москва Кремль» — всього 17,4 тисяч гривень.

Читайте: АРМА готує до продажу 264 картини з колекції Медведчука

Нагадаємо

Як писав раніше «Мінфін», Національне агентство з розшуку та менеджменті активів (АРМА) готує до реалізації 264 картини, що належали Віктору Медведчуку.

Наразі картини перебувають на тимчасовому зберіганні у Національному художньому музеї України. Частку колекції складають роботи представників Закарпатської художньої школи — Адальберта Ерделі, Йосипа Бокшая, Золтана Шолтаса. Вартість деяких картин сягає 50 тисяч доларів.