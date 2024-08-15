Через «Дію» бронювання отримали вже близько 160 тисяч працівників — Свириденко

Від початку офіційного запуску сервісу електронного бронювання через портал Дія критично важливі підприємства та ті, які працюють на потреби Сил безпеки і оборони, вже забронювали близько 160 тисяч працівників. Про це повідомила міністр економіки Юлія Свириденко.

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Бронювання в «Дії»

Загальна ж кількість заброньованих складає 770 тисяч осіб.

«Бізнес продовжує активно бронювати своїх працівників завдяки порталу Дія. Станом на 14 серпня через Дію вже забронювали близько 160 тисяч співробітників критично важливих підприємств і тих підприємств, які працюють на потреби Сил безпеки та оборони. Цей процес відбувається автоматично, що дозволяє скоротити, як час подачі документів бізнесом, так і час очікування отримання результатів. Найбільш активно бронюють працівників підприємства із Київської, Дніпропетровської та Львівської областей», — наголосила Свириденко.

Регіони-лідери

Наразі, найбільше працівників заброньовано через портал Дія в наступних регіонах:

Київська обл. 55 тис.

Дніпропетровська обл. 16,6 тис.

Львівська обл. 13,7 тис.

Харківська обл. 9,7 тис.

Одеська обл. 7,7 тис.

Як забронювати

1. Міністерства, ОВА вносять до Єдиного переліку підприємства, установи та організації які, відповідно до законодавства, визнані критично важливими.

2. Керівник компанії, що має право на бронювання своїх працівників, подає на порталі Дія списки на бронювання та засвідчує заяву електронним підписом.

3. Система автоматично перевіряє, чи людина працевлаштована офіційно і, чи її дані є у реєстрі Оберіг.

4. Дія протягом доби надсилає сповіщення керівнику підприємства в особистий кабінет із даними про результат розгляду.

5. В разі позитивного рішення система автоматично переводить військовозобов'язаного на спеціальний військовий облік на строк дії бронювання. З цього моменту він вважається заброньованим, а інформація про бронювання зʼявляється в застосунку Резерв+.