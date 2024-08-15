Китайські банки значно підвищили курс юаня для російських імпортерів

Чергова неприємність для російських компаній, які торгують із Китаєм: юань для них сильно подорожчав. Про це пише The Moscow Times.

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Як змінилася вартість

Його вартість у банках Китаю раніше була близькою до офіційного курсу ЦБ, але цього тижня підскочила і далеко відірвалася від нього. У росії курс юаня теж зріс. З початку серпня він коливався в межах 11,8−11,9 руб., але цього тижня впав на 2% на Московській біржі, а курс ЦБ на 15 серпня — 12,07 руб. Але китайські банки продають юані дорожче 13 руб.

Регіональні сільські банки (rural banks) Китаю, які минулого тижня відновили прийом рублів з росії майже по всіх платежах, за винятком оплати автомобілів і декількох видів послуг, з 13 серпня підняли курс юаня на 5,5−7%.

Наприклад, сільські комерційні банки Суйфеньхе і Ханчжоу весь минулий тиждень конвертували рублі, що надходили до них, в юані за курсом близько 12,7 рубля за юань, і купували юані для відправки рублів до росії по 11,8−11,85 руб. З 13 серпня їх курси конвертації піднялися до 13,4 та 12,65 рубля за юань.

Читайте: Невеликі банки Китаю відмовилися приймати платежі з росії

Те саме і у великих банках. Державний Bank of China зараз конвертує рублі у юані по 13,089 руб. замість 12,3 рубля наприкінці минулого тижня, а купує — по 12,5 рубля за юань замість 11,8 рубля. Через BoC наприкінці липня знову почали проходити платежі з росії — хоча потроху і дуже непередбачувано, і не за електротехніку чи обладнання, каже російський імпортер.

Імпортери потрапили до ідеального шторму: зниження курсу рубля наклалося на фрагментацію валютного ринку. 12 серпня наставав дедлайн, встановлений США на згортання операцій із Мосбіржею. Його продовжили на два місяці, але, за словами учасників ринку, китайські банки різко скоротили операції з нею. Ще раніше іноземні банки стали ділити юані на «брудні» (куплені або надійшли з росії) і «чисті» (які не булив обігу у росії).

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Нагадаємо

Раніше «Мінфін» писав, що росія та Китай можуть перейти на бартерну торгівлю для обходу санкцій.