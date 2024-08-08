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8 серпня 2024, 14:52

Бартерні схеми: росія та Китай планують повернутися до торгівлі 90-х

росія та Китай можуть почати використовувати бартерні схеми у торгівлі між двома країнами через проблеми у фінансових розрахунках, обумовлені загрозою санкцій США. Про це повідомляє Reuters із посиланням на три джерела у торговельній та фінансовій сферах.

росія та Китай можуть почати використовувати бартерні схеми у торгівлі між двома країнами через проблеми у фінансових розрахунках, обумовлені загрозою санкцій США.
Фото: ukrinform

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Що відомо

Два співрозмовники агентства очікують укладення бартерних угод, пов’язаних із сільським господарством, уже цієї осені. Один із топменеджерів підтвердив, що готується бартерна схема, але відмовився розголошувати подробиці.

росія вже розробляє правила для бартерної торгівлі. Російські джерела Reuters припускають, що Китай робить те ж саме.

Проблеми з розрахунками були центральною темою переговорів під час візиту російського диктатора путіна до Китаю в травні. Хоча після цього рф і Китай могли знайти обхідні шляхи для розрахунків, такі як використання невеликих регіональних китайських банків, проблеми з платежами зберігаються. Бартерна торгівля дозволить Москві та Пекіну обійти проблеми з оплатою, зменшить видимість двосторонніх трансакцій та обмежить валютний ризик.

Нагадаємо

Бартерні угоди між Москвою та Пекіном були звичайними до розпаду СРСР і тривали в 1990-х роках, але угоди, які зараз обговорюються, будуть першими приблизно за 30 років, розповідають джерела агентства.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
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Коментарі - 1

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0
Qwerty1999
Qwerty1999
8 серпня 2024, 15:33
#
Бартер — это круто…
А ведь раньше планировали
рассчитываться криптой…
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