Невеликі банки Китаю відмовилися приймати платежі з росії

Невеликі регіональні банки Китаю почали відмовлятися приймати платежі з росії. Про це пише Moscowtimes.

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Що відомо

Ще у травні-червні локальні кредитні організації працювали з російським бізнесом і «платежі йшли більш-менш стабільно», але з 20 липня розрахунки фактично призупинено, підтвердила гендиректор імпортера Atvira Катерина Кізевич.

За словами комерційного директора компанії «Імпаю Рус» Олексія Разумовського, приймати прямі трансакції з росії відмовляються більше 98% китайських банків. Це може призвести до проблем з постачанням товарів до росії та зростання цін, попередив Розумовський.

Регіональні банки Китаю, орієнтовані насамперед на внутрішній ринок, були «запасним аеродромом» для компаній з росії «кілька місяців поспіль», зазначив засновник Anderida Financial Group Олексій Тараповський.

Тепер, за його словами, російський бізнес намагається проводити розрахунки через треті країни.

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