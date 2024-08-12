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12 серпня 2024, 10:50

Невеликі банки Китаю відмовилися приймати платежі з росії

Невеликі регіональні банки Китаю почали відмовлятися приймати платежі з росії. Про це пише Moscowtimes.

Невеликі регіональні банки Китаю почали відмовлятися приймати платежі з росії.
Фото: depositphotos

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Що відомо

Ще у травні-червні локальні кредитні організації працювали з російським бізнесом і «платежі йшли більш-менш стабільно», але з 20 липня розрахунки фактично призупинено, підтвердила гендиректор імпортера Atvira Катерина Кізевич.

За словами комерційного директора компанії «Імпаю Рус» Олексія Разумовського, приймати прямі трансакції з росії відмовляються більше 98% китайських банків. Це може призвести до проблем з постачанням товарів до росії та зростання цін, попередив Розумовський.

Регіональні банки Китаю, орієнтовані насамперед на внутрішній ринок, були «запасним аеродромом» для компаній з росії «кілька місяців поспіль», зазначив засновник Anderida Financial Group Олексій Тараповський.

Тепер, за його словами, російський бізнес намагається проводити розрахунки через треті країни.

Читайте: Китайські банки обмежили продаж юанів російським компаніям

За останні три тижні кількість заявок у діючих платіжних агентів, які проводять трансакції через треті країни, зросла в кілька разів, підтвердив Порошин.

За його даними, найчастіше компанії з росії надсилають платежі до Китаю через гонконгські банки, але деякі китайські кредитні організації відмовляються працювати з ними.

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Також є можливість переказувати кошти через філії російських банків у Китаї, але вони продають клієнтам юані за курсом Центробанку із надбавкою 5%, зазначає Кізевич. Крім того, багато китайських компаній не приймають гроші з філій російських фінорганізацій, зазначив Розумовський.

Нагадаємо

Раніше «Мінфін» писав, що росія та Китай можуть перейти на бартерну торгівлю для обходу санкцій.

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Джерело: Мінфін
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