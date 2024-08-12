Невеликі регіональні банки Китаю почали відмовлятися приймати платежі з росії. Про це пише Moscowtimes.
Невеликі банки Китаю відмовилися приймати платежі з росії
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Що відомо
Ще у травні-червні локальні кредитні організації працювали з російським бізнесом і «платежі йшли більш-менш стабільно», але з 20 липня розрахунки фактично призупинено, підтвердила гендиректор імпортера Atvira Катерина Кізевич.
За словами комерційного директора компанії «Імпаю Рус» Олексія Разумовського, приймати прямі трансакції з росії відмовляються більше 98% китайських банків. Це може призвести до проблем з постачанням товарів до росії та зростання цін, попередив Розумовський.
Регіональні банки Китаю, орієнтовані насамперед на внутрішній ринок, були «запасним аеродромом» для компаній з росії «кілька місяців поспіль», зазначив засновник Anderida Financial Group Олексій Тараповський.
Тепер, за його словами, російський бізнес намагається проводити розрахунки через треті країни.
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За останні три тижні кількість заявок у діючих платіжних агентів, які проводять трансакції через треті країни, зросла в кілька разів, підтвердив Порошин.
За його даними, найчастіше компанії з росії надсилають платежі до Китаю через гонконгські банки, але деякі китайські кредитні організації відмовляються працювати з ними.
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Також є можливість переказувати кошти через філії російських банків у Китаї, але вони продають клієнтам юані за курсом Центробанку із надбавкою 5%, зазначає Кізевич. Крім того, багато китайських компаній не приймають гроші з філій російських фінорганізацій, зазначив Розумовський.
Нагадаємо
Раніше «Мінфін» писав, що росія та Китай можуть перейти на бартерну торгівлю для обходу санкцій.
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