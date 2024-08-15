В Україні запрацював єдиний вебпортал медичних вакансій

В Україні розпочав роботу єдиний вебпортал вакансій у державних та комунальних закладах охорони здоров'я. Завдяки його функціоналу можна розміщувати оголошення про вакансії у медзакладах та шукати роботу. Про це йдеться у заяві Міністерства охорони здоров'я України.

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Що це значить

Завдяки функціоналу порталу, його можна використовувати для розміщення оголошень про вакансії у медзакладах, пошуку роботи, подання на оприлюднені позиції, розміщень оголошень про результати проведених конкурсів.

Розміщувати інформацію на порталі можуть керівники та уповноважені особи закладів охорони здоров'я, члени конкурсної комісії, до складу яких входять представники органів управління. Ці особи мають пройти процедуру електронної ідентифікації та автентифікації та створити особистий кабінет.

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