У «Дії» спростили подання документів на «єВідновлення»

У «Дії» власникам пошкодженого внаслідок війни майна спростили подання документів на програму «єВідновлення». Про це повідомляє пресслужба Міністерства цифрової трансформації.

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Що змінилося

Зокрема, тепер при заповненні заявки на «єВідновлення» витяг про несудимість можна буде замовити в «Дії».

«Раніше члени місцевої комісії самі перевіряли, чи є в людини судимість, а відповідь доводилося чекати днями. Тепер весь процес цифровізований, що значно пришвидшує час оформлення», — пояснили у відомстві.

Законні представники власників пошкодженого житла можуть подати заявку на «єВідновлення» та отримати виплату на ремонт. Це стосується випадків, коли одноосібним власником пошкодженого майна є неповнолітні чи недієздатні особи, яким призначено опікуна.

Щоб подати заяву, потрібно звернутися до ЦНАПу та надати підтверджувальні документи, що людина є законним представником. Гроші надійдуть на картку «єВідновлення» представника.

Нагадаємо

«Мінфін» писав, що українців хочуть звільнити від пенсійного збору при купівлі житла в обмін на житловий сертифікат «єВідновлення», а кошти компенсації можна буде використати для погашення кредиту на придбання нової нерухомості замість знищеної.