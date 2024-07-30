У Раді зареєстрували законопроєкт, який змінює правила програми «єВідновлення»

Українців хочуть звільнити від пенсійного збору при купівлі житла в обмін на житловий сертифікат «єВідновлення», а кошти компенсації можна буде використати для погашення кредиту на придбання нової нерухомості замість знищеної.

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Крім того, пропонується скасувати необхідність обстеження житла, яке розташоване на території, непридатній для життєдіяльності, і ввести відповідальність за нецільове використання коштів з компенсації.

Відповідний законопроєкт — № 11444, зареєстровано у Верховній Раді, повідомила голова Комітету ВР з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку і містобудування, очільниця партії «Слуга Народу» Олена Шуляк.

Пропонується, щоб громадяни України, які купують житло за кошти «єВідновлення», не сплачували збір на обов'язкове державне пенсійне страхування.

Крім цього, поточні рахунки, відкриті для зарахування компенсації, не можна буде заарештувати, або стягнути у межах виконання закону «Про виконавче провадження». Виняток — ситуації, коли компенсацію отримали незаконно і її мають повернути у повному обсязі.

«Також у документі прописані процедури визнання населеного пункту територією непридатною для життєдіяльності і, відповідно, житло, яке там розташоване, прирівнюється до знищеного об'єкта. Проведення обстеження такого житла для отримання компенсації не потребується», — підкреслила Шуляк.

Крім цього, законопроєкт № 11444 пропонує, щоб компенсацію «єВідновлення» можна було використовувати для погашення кредиту на придбання або інвестування в об'єкт житлової нерухомості, або земельної ділянки, на якій розташовано такий об'єкт.

Передбачається, що компенсація за пошкоджений або знищений об'єкт нерухомого майна, щодо якого наявне обтяження його іпотекою, надається за умови отримання згоди кредитора.

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Крім спрощення процедури отримання компенсації, законопроєкт № 11444 більш чітко прописує як умови її надання, так і ненадання. Зокрема, додається така підстава для відмови як подання заяви по об'єкту, який не був пошкоджений або знищений в результаті російської збройної агресії. Ба більше встановлюється відповідальність за нецільове використання грошових коштів компенсації «єВідновлення».

Нагадаємо

Днями у Верховній Раді зареєстрували законопроєкт № 11440, який пропонує спростити процес отримання компенсацій «єВідновлення» громадянам, чиє житло не внесено у Державний реєстр речових прав.

Раніше у такому випадку потрібно було звертатись до Бюро технічної інвентаризації (БТІ) за витягом про право власності на житло. Але якщо цей витяг отримати в БТІ з тих чи інших причин було неможливо, єдиним варіантом довести своє право власності і, відповідно, право на компенсацію, був суд.