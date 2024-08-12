Банк Англії заробив 914 тисяч фунтів на аукціонах з продажу банкнот із Чарльзом ІІІ

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Що відомо

На цих аукціонах було встановлено рекорд вартості для банкнот — купюра номіналом 50 фунтів була продана за 26 тисяч фунтів. Також 10-фунтова купюра із серійним номером HB01 00002 пішла з молотка за 17 тисяч фунтів.

Зібрані кошти Банк Англії передасть 10 благодійним організаціям, включаючи The Childhood Trust, що займається допомогою дітям із неблагополучних сімей, Shout (допомагає людям із психологічними проблемами) та London's Air Ambulance Charity (оплачує виліт лікарів екстреної допомоги на вертольотах).

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Нагадаємо

Як писав раніше «Мінфін», банкноти з портретом Чарльза ІІІ з'явилися в обігу у червні 2024 року.

Нові купюри у 5, 10, 20 та 50 фунтів стерлінгів поступово замінять попередні, з портретом матері, королеви Єлизавети II.

До цього королева Єлизавета II була єдиним британським монархом, зображення якого з'явилося на банкнотах Англії 1960 року. Крім портрета нового монарха, дизайн банкнот не змінився.