У Британії ввели в обіг купюри з Чарльзом III (фото)

5 червня у Великій Британії надійшли в обіг банкноти із зображенням короля Чарльза III. Про це йдеться у пресрелізі Банку Англії.

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Що відомо

Нові купюри у 5, 10, 20 та 50 фунтів стерлінгів поступово замінять попередні, з портретом його матері, королеви Єлизавети II.

До цього королева Єлизавета II була єдиним британським монархом, зображення якого з'явилося на банкнотах Англії в 1960 році. Крім портрета нового монарха, дизайн банкнот не змінився.

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«Таким чином, банкноти із зображенням Її Величності королеви Єлизавети II та короля Чарльза III перебуватимуть у спільному обігу […]. Цей підхід відповідає вказівкам Королівського двору, спрямованим на мінімізацію екологічних та фінансових наслідків цієї зміни», — йдеться у заяві банку.