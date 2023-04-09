У Великій Британії почали друкувати банкноти з портретом короля Карла III (фото)

Банк Англії почав друкувати банкноти із портретом нового короля Карла III. Фото нових фунтів стерлінгів опублікували у соцмережах. Про це пише Фокус з посиланням на Euronews.

►Читайте «Мінфін» в Instagram: головні новини про інвестиції та фінанси

Портрет нового короля буде зображений на чотирьох полімерних банкнотах номіналом £5, £10, £20 та £50. Дизайн інших банкнот залишиться тим самим, що і був.

Проте розраховуватись ними почнуть ще не скоро. Нові банкноти надійдуть до обігу лише до середини 2024 року.

А поки що в обігу перебуватимуть звичні фунти стерлінгів із портретом покійної королеви Єлизавети II. Нові банкноти будуть вводити в обіг поступово, замінюючи старі гроші.