Банк Англії почав друкувати банкноти із портретом нового короля Карла III. Фото нових фунтів стерлінгів опублікували у соцмережах. Про цепише Фокус з посиланням на Euronews.
У Великій Британії почали друкувати банкноти з портретом короля Карла III (фото)
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Портрет нового короля буде зображений на чотирьох полімерних банкнотах номіналом £5, £10, £20 та £50. Дизайн інших банкнот залишиться тим самим, що і був.
Проте розраховуватись ними почнуть ще не скоро. Нові банкноти надійдуть до обігу лише до середини 2024 року.
А поки що в обігу перебуватимуть звичні фунти стерлінгів із портретом покійної королеви Єлизавети II. Нові банкноти будуть вводити в обіг поступово, замінюючи старі гроші.
Джерело: Мінфін
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