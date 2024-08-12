У Таїланді запустили пісочницю для експериментів із криптовалютами

Комісія з цінних паперів і бірж Таїланду (SEC) оголосила про запуск пісочниці, призначеної для сфери криптовалют. Про це пише incrypted.

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Що відомо

«Пісочниця регулювання цифрових активів покликана спростити експерименти і сприяти розвитку інновацій. Вона підтримає ефективне надання послуг цифрових активів у реальному контексті», — йдеться в тексті документа.

За даними агентства, пісочниця призначена для учасників галузі в шести категоріях: біржі цифрових активів, брокери, дилери, управителі фондами, консультанти та постачальники кастодіальних гаманців.

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Раніше в березні 2024 року SEC ухвалила резолюцію, що схвалює створення пісочниці. У травні регулятор провів слухання з цього питання, щоб зібрати коментарі та пропозиції зацікавлених сторін.

Згідно з документом, агентство розгляне кваліфікацію учасників у різних галузях і візьме до уваги розмір капіталу, структуру управління та деякі інші критерії. Це дасть змогу переконатися в тому, що всі претенденти добре підготовлені до надання послуг у межах пісочниці, повідомляє регулятор.