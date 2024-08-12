Кабмін звільнив Хейла з посади заступника міністра енергетики

Кабінет міністрів звільнив Олександра Хейла з посади заступника міністра енергетики. Про це повідомив представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук.

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Хабар на $500 тисяч

«Кабінетом міністрів України звільнено Хейла Олександра Валерійовича з посади заступника Міністра енергетики України», — зазначив він.

В результаті комплексних заходів заступника глави міненерго затримали у Києві на хабарі у пів мільйона доларів.

За даними слідства, за цю суму чиновник, користуючись своїми повноваженнями, пообіцяв керівникам держпідприємств Львівсько-Волинського вугільного басейну безперешкодно передати у користування гірничо-видобувне обладнання із шахт прифронтового району Донеччини.

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Мова йде про унікальне та дефіцитне устаткування однієї з державних вугільних компаній, яка розташована у межах найгарячішого напрямку східного фронту — Покровському, зазначають в СБУ.