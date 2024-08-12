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12 серпня 2024, 10:49

Заступника глави Міненерго затримали у Києві на хабарі у пів мільйона доларів (відео)

Служба безпеки України та НАБУ за сприяння міністра енергетики викрили масштабну корупційну схему, яку організував його заступник. Про це йдеться у повідомленні СБУ.

Служба безпеки України та НАБУ за сприяння міністра енергетики викрили масштабну корупційну схему, яку організував його заступник.
Фото: Заступник міністра Олександр Хейло

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Що відомо

В результаті комплексних заходів заступника глави міненерго затримали у Києві на хабарі у пів мільйона доларів. Йдеться про Олександра Хейла.

За даними слідства, за цю суму чиновник, користуючись своїми повноваженнями, пообіцяв керівникам держпідприємств Львівсько-Волинського вугільного басейну безперешкодно передати у користування гірничо-видобувне обладнання із шахт прифронтового району Донеччини.

Мова йде про унікальне та дефіцитне устаткування однієї з державних вугільних компаній, яка розташована у межах найгарячішого напрямку східного фронту — Покровському, зазначають в СБУ.

Щоб отримати дозвіл на евакуацію обладнання із зони бойових дій та його використання на шахтах західного регіону, навесні цього року представники галузі звернулися до заступника міністра енергетики.

Однак посадовець, в чиї обов’язки входило збереження гірничої техніки, почав вимагати гроші за її вивезення.

До незаконної діяльності він залучив трьох спільників: приватного енерготрейдера, очільника енергетичної компанії з Миколаївської області та керівника видобувного підприємства з Донеччини. Саме з цього гірничого комбінату мали розпочати евакуацію устаткування після отримання організатором оборудки частини хабаря.

За домовленістю гроші мали передаватися п’ятьма частинами по 100 тис. дол. США на кожній зустрічі.

Передача неправомірної вигоди відбувалась через залучених спільників.

Служба безпеки України поетапно задокументувала кожен із «траншів». І в результаті правоохоронці затримали посадовця Міненерго та трьох його спільників «на гарячому» після отримання третього траншу.

Наразі всім чотирьом затриманим повідомлено про підозру в прийнятті пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою.

Вирішується питання про застосування до затриманих запобіжних заходів.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі - 6

+
+60
Володимир Нєтряпко (гіга-ватнік)
Володимир Нєтряпко (гіга-ватнік)
12 серпня 2024, 10:55
#
…свинарчук… зеленського!
+
+15
Klimo
Klimo
12 серпня 2024, 11:26
#
А оборудование та? Еще там? Хряк хотел дачу, а тут русня разбомбить все. Представляю сколько уже такого было…
+
+30
Rubi0
Rubi0
12 серпня 2024, 11:30
#
Деньги за эвакуацию? Это даже не назовешь «бизнесом на крови»
+
0
SamBB
SamBB
12 серпня 2024, 12:01
#
А міністр звичайно був не в курсі))) Мимо кишені пролітає 4 по сто, і все то коварний зам провертає, ага ок.
+
0
Illja
Illja
12 серпня 2024, 12:08
#
Поки не буде смертної кари за корупцію, в україні не буде ніякого покращення
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0
Nostradamus 24
Nostradamus 24
12 серпня 2024, 12:26
#
Ех, єврейчик який, красіво жив! :)
Відкупиться, справу замнуть, бо пов’язані навколо у корупціі перевертні!
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