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3 липня 2024, 11:34

Китайські банки залишають Мосбіржу

Китайські банки, які продовжують працювати з росією, залишають Московську біржу, що потрапила під санкції США. Про це пише The Moscow Times.

Китайські банки, які продовжують працювати з росією, залишають Московську біржу, що потрапила під санкції США.

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Банки збільшують позабіржовий обсяг торгів

Протягом останніх тижнів на торгах китайською валютою було зафіксовано помітне скорочення середнього розміру угоди: порівняно з травнем цей показник знизився на 14%, до 1,89 млн рублів — найнижчого рівня з лютого 2023 року.

Одночасно різко зріс оборот позабіржового ринку юаня: у червні там було укладено угод на 1,98 трлн рублів — на 27% більше, ніж у травні. При цьому внутрішньоденні обороти тричі били рекорди, перевищуючи планку 200 млрд рублів на день.

Це означає, що потоки юанів, які ллються в росію за продану до Китаю нафту, йдуть з біржового ринку на позабіржовий слідом за доларом і євро, торги якими було зупинено 13 червня.

Причини

Учасники ринку з Китаю — головні постачальники юаневої ліквідності — несуть ризики потрапляння під вторинні санкції США, оскільки Мосбіржу внесено до SDN-списку американського Мінфіну із забороною на будь-які операції.

У Центробанку уже готуються до сценарію, коли біржові торги юанем доведеться зупинити так само як це сталося з доларом і євро.

Джерело: Мінфін
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Коментарі - 3

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tckgoblinu
tckgoblinu
3 липня 2024, 11:55
#
Це чудова новина, із цього та в краще! Даєш більше санкцій для оркостану!)
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preyvanamor
preyvanamor
3 липня 2024, 12:52
#
Москалі боролись з доларом, боролись, боролись…
і пересіли з доларової голки на юанську! АХХААХ!
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0
Criptor82
Criptor82
3 липня 2024, 13:23
#
Тимчасові труднощі, за два три місяці вся торгівля валютою піде через позабіржовий ринок. Дехто думав, що як введуть санкції проти Мосбіржи та Клірингового центру, то «дерев'яний» буде 200, а він навпаки укріпився. 75−80% експортно-імпортних операцій Росії йдуть через розрахунки рубль/юань/дірхам/рупія, тільки 20−23% це долар/євро. Після введення цих санкцій доля юаня та рупій побільшає, долара поменшає, і усе. Всі ці санкційні пакети звичайно мають мінімальний вплив на економіку РФії, але не критичний. Китай, Індія, Туреччина, ОАЕ та Гонконг із радістю купують нафту, нафтопродукти, газ в тому числі скраплений, кольорові метали, с/г продукцію, хімпродукцію, золото, алмази та ліс з дисконтом. Щей платять за це своїми валютами. Крім того, потік підсанкційних товарів спокійно собі йде по 3 каналам: Китай, Центральна Азія, Туреччина-Кавказ, який оплачується рублем, тим самим поза банківською системою Заходу. Санкції на всю нафту та газ наразі неможливі, це викличе дефіцит та різкий стрибок ціни. Тому будьмо об'єктивними, північний сусід має можливість спокійно вести війну на виснаження, і так буде доти, доки Китай, Індія, Саудівська Аравія (контроль нафтового крану) їх будуть підтримувати. Тому не треба цих ілюзій, санкції війну не зупинять.
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