Китайські банки залишають Мосбіржу

Китайські банки, які продовжують працювати з росією, залишають Московську біржу, що потрапила під санкції США. Про це пише The Moscow Times.

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Банки збільшують позабіржовий обсяг торгів

Протягом останніх тижнів на торгах китайською валютою було зафіксовано помітне скорочення середнього розміру угоди: порівняно з травнем цей показник знизився на 14%, до 1,89 млн рублів — найнижчого рівня з лютого 2023 року.

Одночасно різко зріс оборот позабіржового ринку юаня: у червні там було укладено угод на 1,98 трлн рублів — на 27% більше, ніж у травні. При цьому внутрішньоденні обороти тричі били рекорди, перевищуючи планку 200 млрд рублів на день.

Це означає, що потоки юанів, які ллються в росію за продану до Китаю нафту, йдуть з біржового ринку на позабіржовий слідом за доларом і євро, торги якими було зупинено 13 червня.

Причини

Учасники ринку з Китаю — головні постачальники юаневої ліквідності — несуть ризики потрапляння під вторинні санкції США, оскільки Мосбіржу внесено до SDN-списку американського Мінфіну із забороною на будь-які операції.

У Центробанку уже готуються до сценарію, коли біржові торги юанем доведеться зупинити так само як це сталося з доларом і євро.