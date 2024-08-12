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12 серпня 2024, 9:18

На які виплати можуть розраховувати українські біженці в Литві

Уряд Литви продовжує фінансувати підтримку українських біженців. Про це пише uamedia.eu.

Уряд Литви продовжує фінансувати підтримку українських біженців.
Фото: depositphotos

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На яку соцпідтримку можуть розраховувати біженці

Після отримання дозволу на тимчасове проживання у Литві у зв'язку із тимчасовим захистом, українські біженці мають право на:

  • для 1−2 людей — 516 євро;
  • для сім'ї з 3−4 людей — 774 євро;
  • для сім'ї з 5−6 людей — 903 євро;
  • для сім'ї з 7 і більше людей — 1032 євро.

Для отримання соціальної допомоги треба звертатися до органів місцевого самоврядування.

Читайте: Безкоштовне житло та зарплата від 900 євро: як Литва залучає українців на роботу

Нагадаємо

Як писав «Мінфін», з вересня українці без тимчасового захисту зможуть працювати в Литві тільки після отримання посвідки на проживання.

Джерело: Мінфін
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