Уряд Литви продовжує фінансувати підтримку українських біженців. Про це пише uamedia.eu.
12 серпня 2024, 9:18
На які виплати можуть розраховувати українські біженці в Литві
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На яку соцпідтримку можуть розраховувати біженці
Після отримання дозволу на тимчасове проживання у Литві у зв'язку із тимчасовим захистом, українські біженці мають право на:
- для 1−2 людей — 516 євро;
- для сім'ї з 3−4 людей — 774 євро;
- для сім'ї з 5−6 людей — 903 євро;
- для сім'ї з 7 і більше людей — 1032 євро.
Для отримання соціальної допомоги треба звертатися до органів місцевого самоврядування.
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Нагадаємо
Як писав «Мінфін», з вересня українці без тимчасового захисту зможуть працювати в Литві тільки після отримання посвідки на проживання.
Джерело: Мінфін
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