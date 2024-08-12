На які виплати можуть розраховувати українські біженці в Литві

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На яку соцпідтримку можуть розраховувати біженці

Після отримання дозволу на тимчасове проживання у Литві у зв'язку із тимчасовим захистом, українські біженці мають право на:

для 1−2 людей — 516 євро;

для сім'ї з 3−4 людей — 774 євро;

для сім'ї з 5−6 людей — 903 євро;

для сім'ї з 7 і більше людей — 1032 євро.

Для отримання соціальної допомоги треба звертатися до органів місцевого самоврядування.

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Нагадаємо

Як писав «Мінфін», з вересня українці без тимчасового захисту зможуть працювати в Литві тільки після отримання посвідки на проживання.