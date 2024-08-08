З вересня Литва запроваджує нові правила працевлаштування українців без тимчасового захисту

Мінфін - Курси валют України

Встановити
Валюта
Міжбанк
Курси в банках
Валютний аукціон
НБУ
Мобільний додаток
Конвертер
Форум
Курси по API
Для договорів
Visa/Mastercard
Форекс
Курси для сайтів
Прогноз курсу
Депозити
Бонус до депозитів
Підтвердження депозиту
Огляд ставок
Питання та відповіді
Умови акції
Промокод
Переможці акції
Історії учасників
Кредити
Кредити онлайн
Картки
Іпотека
Рейтинг МФО
Мікрофінансові організації
Банки
Інтернет-банки
Народний рейтинг
Рейтинг стійкості
Ренкінг НБУ
Відгуки
Акції
Рахунки для бізнесу
Контакти банків
Страхування
Зелена картка
Страхування житла від шахедів
КАСКО
Рейтинг КАСКО
ОСЦПВ
Рейтинг ОСЦПВ
Медицина
Туризм
Відгуки
Страхові компанії
Акції
Інвестиції
Каталог брокерів
Інвестиційні пропозиції
Академія
Криптовалюта
Каталог криптобірж
Новини криптобірж
Індекси
Ціни на АЗС
Індекс інфляції
Мінімальна зарплата
Середня зарплата
Прожитковий мінімум
ВВП України
ПДФО
Комунальні тарифи
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
ДепозитиБонус до депозитівПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
КредитиКредити онлайнКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
СтрахуванняЗелена карткаСтрахування житла від шахедівКАСКОРейтинг КАСКООСЦПВРейтинг ОСЦПВМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
НерухомістьРейтинг забудовниківРейтинг забудовників передмістяНовини нерухомостіЗабудовникиАкції забудовників
ТелекомТарифы КиевстарМТСVodafoneЛайфселлОбзоры телефонов
ІнвестиціїКаталог брокерівІнвестиційні пропозиціїАкадемія
КриптовалютаКаталог криптобіржНовини криптобірж
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
Бонус від Мінфіну
СпецпроєктиРекламні лонгріди
Валюта
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
Депозити
ДепозитиБонус до депозитівПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
Кредити
КредитиКредити онлайнКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
Банки
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
Страхування
СтрахуванняЗелена карткаСтрахування житла від шахедівКАСКОРейтинг КАСКООСЦПВРейтинг ОСЦПВМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
Інвестиції
ІнвестиціїКаталог брокерівІнвестиційні пропозиціїАкадемія
Криптовалюта
КриптовалютаКаталог криптобіржНовини криптобірж
Індекси
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
ВхідРеєстрація
8 серпня 2024, 15:49

З вересня Литва запроваджує нові правила працевлаштування українців без тимчасового захисту

З вересня українці без тимчасового захисту зможуть працювати в Литві тільки після отримання посвідки на проживання. Про це пише «Європейська правда» з посиланням на LRT.

З вересня українці без тимчасового захисту зможуть працювати в Литві тільки після отримання посвідки на проживання.
Фото: ukrinform.ua

►Читайте сторінку «Мінфіну» у фейсбуці: головні фінансові новини

Що відомо

Після підписання указу міністеркою внутрішніх справ Агне Білотайте 1 вересня закінчується термін дії деяких пільг, пов'язаних з працевлаштуванням іноземців, які не можуть повернутися в Україну.

До цього часу іноземці, які не могли повернутися в Україну і не мали права на тимчасовий захист, звільнялися від обов'язку отримувати дозвіл на працевлаштування, якщо вони відповідали певним умовам.

Таким умовам відповідали:

  • іноземці, які користуються безвізовим режимом або мають дійсну шенгенську візу;
  • іноземці, які мають національну візу, видану у зв'язку з непередбачуваними обставинами;
  • іноземці, які подали заяву на отримання посвідки на проживання на підставі роботи, висококваліфікованої зайнятості або з гуманітарних міркувань.

З 1 вересня цей пільговий період закінчується для всіх цих випадків, окрім висококваліфікованих працівників.

Що це означає

Це означає, що іноземець, який не має права на тимчасовий захист, але не може повернутися в Україну через військові дії, і який подав заяву на отримання посвідки на тимчасове проживання на підставі роботи або з гуманітарних підстав, матиме право працювати з дати отримання посвідки, а не з дати подачі заяви.

Ці зміни не матимуть жодного впливу на українських біженців у Литві, які користуються механізмом тимчасового захисту, запровадженим Європейським Союзом.

Департамент міграції видає їм електронні посвідки на проживання.

Як і раніше, новоприбулі біженці можуть працевлаштуватися, як тільки подадуть до Департаменту міграції заяву на отримання посвідки на тимчасове проживання на підставі тимчасового захисту.

Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі

Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
 
сторінку переглядають 12 незареєстрованих відвідувачів.
Новини по темі
Всі новини
Зв'язатися з забудовником
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами