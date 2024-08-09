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9 серпня 2024, 19:15

Шахрай-залицяльник «з Британії» виманив у жінки два мільйони гривень

46-річна українка добровільно переказала 2 млн грн «британському» залицяльнику, який обіцяв романтичну зустріч та начебто надіслав коштовний подарунок. Про це повідомляє пресслужба головного управління Нацполіції в Івано-Франківській області.

46-річна українка добровільно переказала 2 млн грн «британському» залицяльнику, який обіцяв романтичну зустріч та начебто надіслав коштовний подарунок.
Фото: freepik.com

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Мешканка Івано-Франківського району розповіла, що потерпіла від шахраїв. Поліцейські з’ясували, заявниця познайомилася в інтернеті з невідомим чоловіком, який представився військовим Джонсоном з Великої Британії.

Невдовзі аферист повідомив, що начебто надіслав жінці коштовні подарунки: бойові нагороди, медалі та валізу доларів США. Згодом прийшло повідомлення, що потрібно надіслати кошти «за доставлення».

Довірливу заявницю не збентежило, що кошти потрібно було надіслати на 5 різних рахунків українських банків. Загалом, вона перекинула майже 2 млн грн.

Однак жодного «подарунка» так і не отримала. Відтак зрозуміла, що військовий на прізвище Джонсон, — шахрай, і пішла в поліцію.

Поліцейські розпочали кримінальне провадження за ст. 190 (Шахрайство) Кримінального кодексу України.

Не переказуйте гроші невідомим особам

Поліцейські закликають громадян не переказувати гроші невідомим особам, які під приводом дружби чи романтичних стосунків втираються в довіру:

  • не довіряйте віртуальному залицяльнику який повідомляє, що купив вам подарунок, або ж дорогоцінні речі відправив в Україну. Однак, не може оплатити мито. Аферист, як правило, пропонує заплатити за посилку;
  • ігноруйте запити на листування від незнайомців та у жодному разі не переказуйте гроші;
  • слід якомога ретельніше перевіряти інформацію, а не довіряти кожному слову віртуального знайомого. Це допоможе захистити ваш гаманець від шахраїв.

Нагадаємо

Це не єдиний випадок такого шахрайства. Нещодавно мешканка Коломийщини заплатила понад 1 млн грн аферисту-залицяльнику за неіснуючу посилку.

На початку 2024 року 71-річна українка познайомилась через один із месенджерів з нібито лікарем з Англії.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
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