Шахрайство в мережі: за неіснуючу посилку від «іноземця» українка заплатила понад мільйон гривень

Мешканка Коломийщини заплатила понад 1 млн грн аферисту-залицяльнику за неіснуючу посилку. Про це повідомляє пресслужба головного управління Нацполіції в Івано-Франківській області.

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Зазначається, що на початку 2024 року 71-річна українка познайомилась через один із месенджерів з нібито лікарем з Англії.

Протягом кількох місяців жінка листувалась із залицяльником. Аферист запевняв, що заявниця йому дуже сподобалась та він готовий переїхати до неї для спільного проживання в Україні.

За легендою, чоловік відправив нібито посилку із за кордону, де поклав велику суму коштів та цінності, однак на митниці на коштовний подарунок нібито наклали арешт.

Надалі, з жінкою зв’язались «кур'єр» та «співробітники митної служби» та повідомили, що потрібно сплати мито та штрафні санкції.

Довірлива прикарпатка, декількома платіжними транзакціями на рахунки аферистів перерахувала понад 1 мільйон гривень. І як результат, жодної посилки вона не отримала, а залицяльник зник з мережі.

Наразі слідчі територіального підрозділу внесли відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 5 ст. 190 кримінального кодексу України. Йдеться про шахрайство, вчинене в особливо великих розмірах.

Захист від шахраїв

Поліція дала поради щодо того, як захиститися від шахраїв на сайті знайомств: