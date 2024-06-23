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23 червня 2024, 10:18

Шахрайство в мережі: за неіснуючу посилку від «іноземця» українка заплатила понад мільйон гривень

Мешканка Коломийщини заплатила понад 1 млн грн аферисту-залицяльнику за неіснуючу посилку. Про це повідомляє пресслужба головного управління Нацполіції в Івано-Франківській області.

Мешканка Коломийщини заплатила понад 1 млн грн аферисту-залицяльнику за неіснуючу посилку.
Фото: freepik.com

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Зазначається, що на початку 2024 року 71-річна українка познайомилась через один із месенджерів з нібито лікарем з Англії.

Протягом кількох місяців жінка листувалась із залицяльником. Аферист запевняв, що заявниця йому дуже сподобалась та він готовий переїхати до неї для спільного проживання в Україні.

За легендою, чоловік відправив нібито посилку із за кордону, де поклав велику суму коштів та цінності, однак на митниці на коштовний подарунок нібито наклали арешт.

Надалі, з жінкою зв’язались «кур'єр» та «співробітники митної служби» та повідомили, що потрібно сплати мито та штрафні санкції.

Довірлива прикарпатка, декількома платіжними транзакціями на рахунки аферистів перерахувала понад 1 мільйон гривень. І як результат, жодної посилки вона не отримала, а залицяльник зник з мережі.

Наразі слідчі територіального підрозділу внесли відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 5 ст. 190 кримінального кодексу України. Йдеться про шахрайство, вчинене в особливо великих розмірах.

Захист від шахраїв

Поліція дала поради щодо того, як захиститися від шахраїв на сайті знайомств:

  • користувачів сайтів знайомств має насторожити, якщо ваш новий онлайн-знайомий миттєво зізнається у коханні, просить грошей з різних причин, та навіть коли пропонує продовжити спілкування на особистій сторінці в соціальних мережах;
  • перевіряйте інформацію про нових знайомих, введіть в пошук ім'я та фотографію, часто шахраї використовують фото інших людей, які вони знайшли в мережі-Інтерент;
  • ніколи не надсилайте гроші, дані банківських карток, дані про рахунки, а також особисті документи;
  • якщо маєте підозри або сумніви щодо намірів співрозмовника, краще припинити спілкування;
  • про всяк випадок розкажіть про свої плани близьким та друзям.
Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
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Коментарі - 1

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+41
KValera
KValera
23 червня 2024, 10:53
#
71 год. Свободный миллион гривен. Живи и радуйся, но нет народ ищет приключения…
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