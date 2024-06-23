Мешканка Коломийщини заплатила понад 1 млн грн аферисту-залицяльнику за неіснуючу посилку. Про це повідомляє пресслужба головного управління Нацполіції в Івано-Франківській області.
Шахрайство в мережі: за неіснуючу посилку від «іноземця» українка заплатила понад мільйон гривень
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Зазначається, що на початку 2024 року 71-річна українка познайомилась через один із месенджерів з нібито лікарем з Англії.
Протягом кількох місяців жінка листувалась із залицяльником. Аферист запевняв, що заявниця йому дуже сподобалась та він готовий переїхати до неї для спільного проживання в Україні.
За легендою, чоловік відправив нібито посилку із за кордону, де поклав велику суму коштів та цінності, однак на митниці на коштовний подарунок нібито наклали арешт.
Надалі, з жінкою зв’язались «кур'єр» та «співробітники митної служби» та повідомили, що потрібно сплати мито та штрафні санкції.
Довірлива прикарпатка, декількома платіжними транзакціями на рахунки аферистів перерахувала понад 1 мільйон гривень. І як результат, жодної посилки вона не отримала, а залицяльник зник з мережі.
Наразі слідчі територіального підрозділу внесли відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 5 ст. 190 кримінального кодексу України. Йдеться про шахрайство, вчинене в особливо великих розмірах.
Захист від шахраїв
Поліція дала поради щодо того, як захиститися від шахраїв на сайті знайомств:
- користувачів сайтів знайомств має насторожити, якщо ваш новий онлайн-знайомий миттєво зізнається у коханні, просить грошей з різних причин, та навіть коли пропонує продовжити спілкування на особистій сторінці в соціальних мережах;
- перевіряйте інформацію про нових знайомих, введіть в пошук ім'я та фотографію, часто шахраї використовують фото інших людей, які вони знайшли в мережі-Інтерент;
- ніколи не надсилайте гроші, дані банківських карток, дані про рахунки, а також особисті документи;
- якщо маєте підозри або сумніви щодо намірів співрозмовника, краще припинити спілкування;
- про всяк випадок розкажіть про свої плани близьким та друзям.
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