Більш ніж половина (58%) опитаних українців заявили, що негативні наслідки підвищення пенсійного віку переважатимуть можливий позитив. Про це свідчать дані дослідження соціологічної служби Центру Разумкова.
58% українців вважають, що негативні наслідки підвищення пенсійного віку переважатимуть позитив — опитування
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16% респондентів вважають, що підвищення пенсійного віку матиме приблизно однаковою мірою як позитивні, так і негативні наслідки.
7% відповіли, що підвищення пенсійного віку в Україні можна розглядати як вимушений крок, і його позитивні наслідки переважатимуть негативні.
До якого віку готові працювати українці
На питання «До якого віку ви готові працювати:
- 29% відповіли — до 60 років,
- 12% - готові працювати до 61−65 років,
- 3% - до 66−70 років,
- 15% - до 50−59 років.
При цьому 20% відповіли, що взагалі не можуть або не готові працювати.
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Головні проблеми
До основних проблем, які існують наразі на ринку праці, українці відносять:
- мобілізацію працівників — 73%,
- дефіцит кадрів — 53%,
- відтік кваліфікованих кадрів за кордон — 48%,
- тінізацію економічних відносин — 26%,
- диспропорції у зарплатних очікуваннями кандидатів та фінансовими можливостями бізнесу — 22%,
- неготовність рекрутерів і роботодавців до співпраці з кандидатами, старшими 40 років — 19%.
Опитування
Опитування проводилося соціологічною службою Центру Разумкова з 6 по 12 червня 2024 року. Було опитано 2016 респондентів віком від 18 років. Зазначається, що теоретична похибка вибірки не перевищує 2,3%.
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