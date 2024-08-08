58% українців вважають, що негативні наслідки підвищення пенсійного віку переважатимуть позитив — опитування

Більш ніж половина (58%) опитаних українців заявили, що негативні наслідки підвищення пенсійного віку переважатимуть можливий позитив. Про це свідчать дані дослідження соціологічної служби Центру Разумкова.

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16% респондентів вважають, що підвищення пенсійного віку матиме приблизно однаковою мірою як позитивні, так і негативні наслідки.

7% відповіли, що підвищення пенсійного віку в Україні можна розглядати як вимушений крок, і його позитивні наслідки переважатимуть негативні.

До якого віку готові працювати українці

На питання «До якого віку ви готові працювати:

29% відповіли — до 60 років,

12% - готові працювати до 61−65 років,

3% - до 66−70 років,

15% - до 50−59 років.

При цьому 20% відповіли, що взагалі не можуть або не готові працювати.

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Головні проблеми

До основних проблем, які існують наразі на ринку праці, українці відносять:

мобілізацію працівників — 73%,

дефіцит кадрів — 53%,

відтік кваліфікованих кадрів за кордон — 48%,

тінізацію економічних відносин — 26%,

диспропорції у зарплатних очікуваннями кандидатів та фінансовими можливостями бізнесу — 22%,

неготовність рекрутерів і роботодавців до співпраці з кандидатами, старшими 40 років — 19%.

Опитування

Опитування проводилося соціологічною службою Центру Разумкова з 6 по 12 червня 2024 року. Було опитано 2016 респондентів віком від 18 років. Зазначається, що теоретична похибка вибірки не перевищує 2,3%.