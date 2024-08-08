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8 серпня 2024, 17:12

58% українців вважають, що негативні наслідки підвищення пенсійного віку переважатимуть позитив — опитування

Більш ніж половина (58%) опитаних українців заявили, що негативні наслідки підвищення пенсійного віку переважатимуть можливий позитив. Про це свідчать дані дослідження соціологічної служби Центру Разумкова.

Більш ніж половина (58%) опитаних українців заявили, що негативні наслідки підвищення пенсійного віку переважатимуть можливий позитив.
Фото: pixabay.com

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16% респондентів вважають, що підвищення пенсійного віку матиме приблизно однаковою мірою як позитивні, так і негативні наслідки.

7% відповіли, що підвищення пенсійного віку в Україні можна розглядати як вимушений крок, і його позитивні наслідки переважатимуть негативні.

До якого віку готові працювати українці

На питання «До якого віку ви готові працювати:

  • 29% відповіли — до 60 років,
  • 12% - готові працювати до 61−65 років,
  • 3% - до 66−70 років,
  • 15% - до 50−59 років.

При цьому 20% відповіли, що взагалі не можуть або не готові працювати.

Читайте також: Середня пенсія в Україні: В Пенсійному фонді назвали скільки отримували пенсіонери у липні

Головні проблеми

До основних проблем, які існують наразі на ринку праці, українці відносять:

  • мобілізацію працівників — 73%,
  • дефіцит кадрів — 53%,
  • відтік кваліфікованих кадрів за кордон — 48%,
  • тінізацію економічних відносин — 26%,
  • диспропорції у зарплатних очікуваннями кандидатів та фінансовими можливостями бізнесу — 22%,
  • неготовність рекрутерів і роботодавців до співпраці з кандидатами, старшими 40 років — 19%.

Опитування

Опитування проводилося соціологічною службою Центру Разумкова з 6 по 12 червня 2024 року. Було опитано 2016 респондентів віком від 18 років. Зазначається, що теоретична похибка вибірки не перевищує 2,3%.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі - 1

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0
bonv
bonv
8 серпня 2024, 18:57
#
А який позитив, не смію запитати? Обкладають податками все життя і чекають щоб ти здох, а не отримав пенсію… Збирайте собі самі на безбідну пенсію. На владу надії немає.
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