Середня пенсія в Україні: В Пенсійному фонді назвали скільки отримували пенсіонери у липні

Середній розмір пенсії

Середній розмір пенсії з початку року зріс на 431,37 гривень або на 8,0% до 5 816,62 гривень.

Розподіл пенсіонерів за видами призначених виплат був таким:

за віком — 72,92%

з інвалідності — 15,03%

у разі втрати годувальника — 6,25%

за вислугу років — 5,21%

соціальні пенсії — 0,55%

довічний утримання суддів — 0,04%.

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Нагадаємо

Середній розмір пенсії за 2023 рік зріс на 762,66 гривень або на 16,5% до 5 385,25 гривень.