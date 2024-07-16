Пенсійний фонд України оприлюднив дані про середній розмір пенсії та кількість пенсіонерів на 1 липня 2024 року. Загалом в Україні було 10,3 млн пенсіонерів. Про це йдеться в даних ПФУ.
16 липня 2024, 12:01
Середня пенсія в Україні: В Пенсійному фонді назвали скільки отримували пенсіонери у липні
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Середній розмір пенсії
Середній розмір пенсії з початку року зріс на 431,37 гривень або на 8,0% до 5 816,62 гривень.
Розподіл пенсіонерів за видами призначених виплат був таким:
- за віком — 72,92%
- з інвалідності — 15,03%
- у разі втрати годувальника — 6,25%
- за вислугу років — 5,21%
- соціальні пенсії — 0,55%
- довічний утримання суддів — 0,04%.
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Нагадаємо
Середній розмір пенсії за 2023 рік зріс на 762,66 гривень або на 16,5% до 5 385,25 гривень.
Джерело: Мінфін
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