Первинний ринок: Що буде з цінами на нерухомість

Ціни на нерухомість у 2024 році вже зросли на 20% у порівнянні з 2023 роком й до кінця цього року первинний ринок очікує подальше здорожчання квадратних метрів в новобудовах. Про це свідчать дані за перше півріччя інвестиційної компанії InCo home, що інвестує в об'єкти будівництва на первинному ринку нерухомості Києва.

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Як змінилися ціни

У сегменті «економ» ціни зросли на 18−20%: з $1000−1100 у 2023 році квадратний метр здорожчав до $1200−1290 у 2024 за метр кв.

У класі «комфорт» здорожчання квадратного метра неоднорідне від 8% до 21% залежно від готовності об'єкта та інших факторів. У 2023 році ціни коливались від $1000 до $1400 за м.кв, то у 2024 ціни стартують від $1200 і доходять до $1500 за м.кв.

По «бізнес-класу» компанія заявляє про здорожчення від 20 до 50% за рік. Залежно від планування та поверху ціна з $1600 зросла до $2450, а з $2300 до $2800.

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Водночас у сегментах «комфорт» і «бізнес» за умови 100% оплати покупець може розраховувати на знижку у 5% від вартості об'єкта.

Кардинально змінилась залежність вартості від поверху: на відміну від вищої ціни на верхніх поверхах на квартири з краєвидами в минулому, тепер дорожче коштують нижні поверхи через ситуацію в енергетиці.

Крім того, для покупця метр квадратний житла ще здорожчує приблизно на $100 у разі покупки на умовах розтермінування.

Причини здорожчання

«Здорожчення відбувається на фоні суттєвого (близько 20%) зниження продажів та падіння попиту у порівнянні першим півріччям 2023 року, а також вкрай обмеженої купівельної спроможності сьогодні. Також спостерігаємо суттєве зростання кількості покупок у розстрочку. Багато років вона стабільно займала близько 30% у структурі продажів, а за останні пів року її доля зростала до 67% в окремі місяці», — заявив Богдан Серотюк, співвласник та партнер InCo home.

Пропозиція по розстрочці від забудовників також скорочується на ринку через обмежену кількість нових проєктів.