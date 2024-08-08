Європейські фондові біржі закрилися зростанням у середу, 7 серпня, продемонструвавши найкращі показники за понад дев’ять місяців, оскільки світові ринки продовжували оговтуватися після недавнього падіння. Про це повідомляє CNBC.
Після падіння європейські фондові біржі показали кращий добовий результат за дев’ять місяців
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Європейський індекс Stoxx 600 закрився на 1,56% вище в середу порівняно із вівторком. Це його найкращий результат за одну сесію за більш ніж дев'ять місяців.
Французький CAC 40 підскочив на 1,9%, британський індекс FTSE 100 зріс на 1,75%, а німецький DAX підвищився на 1,47%.
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Зазначається, що банки компенсували на торгах у середу нещодавні різкі втрати зростанням на 3%, тоді як акції компаній з надання фінансових послуг додали 2,36%.
Нагадаємо
«Мінфін» писав, що японські акції впали у понеділок, 5 серпня, у результаті індекс Nikkei 225 обвалився майже на 13%, що стало найбільшим одноденним падінням в його історії, оскільки світові ринки занепокоєні перспективою рецесії в США.
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