Після падіння європейські фондові біржі показали кращий добовий результат за дев’ять місяців

Європейські фондові біржі закрилися зростанням у середу, 7 серпня, продемонструвавши найкращі показники за понад дев’ять місяців, оскільки світові ринки продовжували оговтуватися після недавнього падіння. Про це повідомляє CNBC.

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Європейський індекс Stoxx 600 закрився на 1,56% вище в середу порівняно із вівторком. Це його найкращий результат за одну сесію за більш ніж дев'ять місяців.

Французький CAC 40 підскочив на 1,9%, британський індекс FTSE 100 зріс на 1,75%, а німецький DAX підвищився на 1,47%.

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Зазначається, що банки компенсували на торгах у середу нещодавні різкі втрати зростанням на 3%, тоді як акції компаній з надання фінансових послуг додали 2,36%.

Нагадаємо

«Мінфін» писав, що японські акції впали у понеділок, 5 серпня, у результаті індекс Nikkei 225 обвалився майже на 13%, що стало найбільшим одноденним падінням в його історії, оскільки світові ринки занепокоєні перспективою рецесії в США.