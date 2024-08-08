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8 серпня 2024, 12:15

Транзит російського газу через Україну впав до найнижчого рівня за майже 1,5 роки

Транзит російського газу через українську газотранспортну систему 8 серпня знизився до 37,25 млн куб м, як свідчать підтверджені номінації «Оператора ГТС України» в точці входу «Суджа», передає ExPro.

Транзит російського газу через українську газотранспортну систему 8 серпня знизився до 37,25 млн куб м, як свідчать підтверджені номінації «Оператора ГТС України» в точці входу «Суджа», передає ExPro.►Читайте «Мінфін» в Instagram: головні новини про інвестиції та фінансиУ порівнянні з попереднім днем обсяги транзиту скоротилися на 6%.
Фото: depositphotos

►Читайте «Мінфін» в Instagram: головні новини про інвестиції та фінанси

У порівнянні з попереднім днем обсяги транзиту скоротилися на 6%. Це найнижче значення транзиту з 1 травня 2023 р. Традиційно, обсяги транзиту російського газу через Україну становили близько 42−42,4 млн куб м на добу.

Наразі причини скорочення транзиту невідомі. Нагадаємо, напередодні в «Операторі ГТС України» повідомили, що транзит російського газу проходить у штатному режимі.

Нагадаємо

У середу 7 серпня у телеграм-каналах з’явилася інформація, що Збройні сили України взяли під контроль газовимірювальну станцію «Суджа» у Курській області рф. Пізніше з’явилася непідтверджена інформація, що ЗСУ контролюють населений пункт Суджа.

ГВС «Суджа» є ключовим об'єктом постачання російського газу до Європи через Україну. Наразі «Суджа» — єдина точка, через яку російський газ надходить до України для його транспортування до європейських замовників.

На фоні військової операції в Курській області ціни на природний газ у Європі в середу 7 серпня різко зросли — до €38,75/MWh (+5,7%), найвищого значення з грудня 2023 р.

Джерело: Мінфін
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Коментарі - 3

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bonv
bonv
8 серпня 2024, 12:29
#
Акціонери «Укрнафтобуріння» готові невідкладно розпочати видобуток у разі відновлення судом корпоративних прав — заява JKX Oil & Gas.
https://tsn.ua/ukrayina/akcioneri-ukrnaftoburinnya-gotovi-nevidkladno-rozpochati-vidobutok-u-razi-vidnovlennya-sudom-korporativnih-prav-zayava-jkx-oil-gas-2636445.html
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0
bonv
bonv
8 серпня 2024, 12:31
#
Ціни на газ в Європі штормить через операцію України в РФ, — Bloomberg
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0
bonv
bonv
8 серпня 2024, 12:36
#
Міністр енергетики України Герман Галущенко заявив, що атомна генерація наразі забезпечує до 60% споживання електроенергії
Про це повідомляє Міністерство енергетики.
«Всі розуміють, що атомна енергетика потрібна. Всі розуміють, що завдяки атомній енергетиці сьогодні десятий день вся країна живе без обмежень електропостачання», — заявив Галущенко.
Зазначається, що Міненерго сподіваються, що парламент уже найближчим часом розгляне урядовий проєкт закону про добудову двох енергоблоків Хмельницької АЕС, які дадуть в енергосистему додатково 2,2 ГВт потужності.
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