Ціни на газ у Європі зросли до максимуму 2024 року. Причина — новини з Курської області

Мінфін - Курси валют України

Встановити
Валюта
Міжбанк
Курси в банках
Валютний аукціон
НБУ
Мобільний додаток
Конвертер
Форум
Курси по API
Для договорів
Visa/Mastercard
Форекс
Курси для сайтів
Прогноз курсу
Депозити
Бонус до депозитів
Підтвердження депозиту
Огляд ставок
Питання та відповіді
Умови акції
Промокод
Переможці акції
Історії учасників
Кредити
Кредити онлайн
Картки
Іпотека
Рейтинг МФО
Мікрофінансові організації
Банки
Інтернет-банки
Народний рейтинг
Рейтинг стійкості
Ренкінг НБУ
Відгуки
Акції
Рахунки для бізнесу
Контакти банків
Страхування
Зелена картка
Страхування житла від шахедів
КАСКО
Рейтинг КАСКО
ОСЦПВ
Рейтинг ОСЦПВ
Медицина
Туризм
Відгуки
Страхові компанії
Акції
Інвестиції
Каталог брокерів
Інвестиційні пропозиції
Академія
Криптовалюта
Каталог криптобірж
Новини криптобірж
Індекси
Ціни на АЗС
Індекс інфляції
Мінімальна зарплата
Середня зарплата
Прожитковий мінімум
ВВП України
ПДФО
Комунальні тарифи
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
ДепозитиБонус до депозитівПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
КредитиКредити онлайнКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
СтрахуванняЗелена карткаСтрахування житла від шахедівКАСКОРейтинг КАСКООСЦПВРейтинг ОСЦПВМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
НерухомістьРейтинг забудовниківРейтинг забудовників передмістяНовини нерухомостіЗабудовникиАкції забудовників
ТелекомТарифы КиевстарМТСVodafoneЛайфселлОбзоры телефонов
ІнвестиціїКаталог брокерівІнвестиційні пропозиціїАкадемія
КриптовалютаКаталог криптобіржНовини криптобірж
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
Бонус від Мінфіну
СпецпроєктиРекламні лонгріди
Валюта
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
Депозити
ДепозитиБонус до депозитівПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
Кредити
КредитиКредити онлайнКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
Банки
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
Страхування
СтрахуванняЗелена карткаСтрахування житла від шахедівКАСКОРейтинг КАСКООСЦПВРейтинг ОСЦПВМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
Інвестиції
ІнвестиціїКаталог брокерівІнвестиційні пропозиціїАкадемія
Криптовалюта
КриптовалютаКаталог криптобіржНовини криптобірж
Індекси
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
ВхідРеєстрація
8 серпня 2024, 8:51

Ціни на газ у Європі зросли до максимуму 2024 року. Причина — новини з Курської області

Вартість вересневого ф'ючерсу на хабі TTF у Нідерландах у моменті зросла на 5,68%, до 38,76 євро за МВт·год., або $444,58 за поточним курсом на ринку форекс, свідчать дані біржі ICE Futures. Біржова ціна газу в Європі підскочила до максимуму цього року — вище за цей рівень котирування востаннє були в грудні 2023 року.

Вартість вересневого ф'ючерсу на хабі TTF у Нідерландах у моменті зросла на 5,68%, до 38,76 євро за куб.
Фото: depositphotos

► Читайте телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини

Новини з Курської області

Зростання цін на газ відбувається на тлі новин із Курської області в росії. Учасники ринку побоюються, що на цьому фоні можуть постраждати постачання російського газу через газовимірювальну станцію «Суджа», розташовану в регіоні. Транзитна гілка Україною через ГІС «Суджа» в Курській області залишається єдиним маршрутом постачання російського газу до країн Західної та Центральної Європи.

Видання Trading Economics зазначає, що з 26 липня ціни на природний газ у Європі зросли приблизно на 20% через зростання напруженості на Близькому Сході. З цієї причини трейдери також побоюються можливих перебоїв у постачанні. Водночас тиск на ціни чинить прогнози спекотної погоди наступного тижня, через який зросте попит у секторі електроенергетики.

Однак зараз газу в європейських сховищах достатньо — на 5 серпня їх було заповнено на 86,26%, приблизно на такому ж рівні, що й рік тому.

Нагадаємо

Стрибок у біржових цінах на газ цього року був на початку червня — тоді вартість липневого ф'ючерсу на газ на хабі TTF у Нідерландах досягла 38,6 євро за 1 МВт·год, або $439 за 1 тис. куб. м. Це сталося після різкого падіння постачання з Норвегії через зупинку газового заводу «Ніхамна». Bloomberg тоді писав, що такий стрибок у ціні говорить про те, яку нині важливу роль Норвегія грає у постачанні газу до Європи; і що європейський біржовий ринок газу залишається волатильним, незважаючи на заповнені більш ніж на 70% сховища.

Оператор української газотранспортної системи повідомив у щоденному оновленні, що потоки у четвер будуть у межах норми. Номінації є індикатором постачання, а фактичні поставки можуть змінитися. Раніше у щоденному оновленні «Газпром» повідомив, що в середу потоки були на звичайному рівні.

«Потік газу стабільний, жодних змін. Якби Україна хотіла зупинити потік, вона могла б зробити це, не захоплюючи Суджу», — сказав Сергій Макогон, колишній генеральний директор Gas TSO України, яка керує мережею.

7 серпня після появи повідомлень про те, що нібито українські військові взяли під контроль газовимірювальну станцію «Суджа» в Курській області росії, «Оператор ГТС України» заявив, що транзит російського газу через українську газотранспортну систему проходить у штатному режимі.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі - 1

+
0
mantis05
mantis05
8 серпня 2024, 10:44
#
Так там же референдум провели, а не ЗСУ что-то захватили. Зачем перекручивать факты? Это простое волеизъявление народа.
Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
 
сторінку переглядають 3 назареєстрованого відвідувача.
Новини по темі
Всі новини
Зв'язатися з забудовником
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами