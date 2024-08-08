Ціни на газ у Європі зросли до максимуму 2024 року. Причина — новини з Курської області

Вартість вересневого ф'ючерсу на хабі TTF у Нідерландах у моменті зросла на 5,68%, до 38,76 євро за МВт·год., або $444,58 за поточним курсом на ринку форекс, свідчать дані біржі ICE Futures. Біржова ціна газу в Європі підскочила до максимуму цього року — вище за цей рівень котирування востаннє були в грудні 2023 року.

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Новини з Курської області

Зростання цін на газ відбувається на тлі новин із Курської області в росії. Учасники ринку побоюються, що на цьому фоні можуть постраждати постачання російського газу через газовимірювальну станцію «Суджа», розташовану в регіоні. Транзитна гілка Україною через ГІС «Суджа» в Курській області залишається єдиним маршрутом постачання російського газу до країн Західної та Центральної Європи.



Видання Trading Economics зазначає, що з 26 липня ціни на природний газ у Європі зросли приблизно на 20% через зростання напруженості на Близькому Сході. З цієї причини трейдери також побоюються можливих перебоїв у постачанні. Водночас тиск на ціни чинить прогнози спекотної погоди наступного тижня, через який зросте попит у секторі електроенергетики.



Однак зараз газу в європейських сховищах достатньо — на 5 серпня їх було заповнено на 86,26%, приблизно на такому ж рівні, що й рік тому.

Нагадаємо

Стрибок у біржових цінах на газ цього року був на початку червня — тоді вартість липневого ф'ючерсу на газ на хабі TTF у Нідерландах досягла 38,6 євро за 1 МВт·год, або $439 за 1 тис. куб. м. Це сталося після різкого падіння постачання з Норвегії через зупинку газового заводу «Ніхамна». Bloomberg тоді писав, що такий стрибок у ціні говорить про те, яку нині важливу роль Норвегія грає у постачанні газу до Європи; і що європейський біржовий ринок газу залишається волатильним, незважаючи на заповнені більш ніж на 70% сховища.

Оператор української газотранспортної системи повідомив у щоденному оновленні, що потоки у четвер будуть у межах норми. Номінації є індикатором постачання, а фактичні поставки можуть змінитися. Раніше у щоденному оновленні «Газпром» повідомив, що в середу потоки були на звичайному рівні.

«Потік газу стабільний, жодних змін. Якби Україна хотіла зупинити потік, вона могла б зробити це, не захоплюючи Суджу», — сказав Сергій Макогон, колишній генеральний директор Gas TSO України, яка керує мережею.

7 серпня після появи повідомлень про те, що нібито українські військові взяли під контроль газовимірювальну станцію «Суджа» в Курській області росії, «Оператор ГТС України» заявив, що транзит російського газу через українську газотранспортну систему проходить у штатному режимі.