Зараз ринкова ціна на газ для населення України становить 7,96 грн за 1 кубометр, при тому, що реальна ринкова ціна — 15 грн за куб. м. Про це в інтерв'ю NV Бізнес заявив СЕО НАК Нафтогаз Олексій Чернишов.
У Нафтогазі назвали реальну ринкову ціну на газ
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Відповідаючи на запитання, чи має населення платити 15 грн за куб. м, Чернишов зазначив: «Я цього не кажу. Приватні споживачі зараз перебувають у чутливій ситуації. Діє мораторій на зростання цін. Ми забезпечимо вартість у розмірі 7,96 грн на наступну зиму».
За його словами, ця різниця в тарифах скорочує можливості Нафтогазу сплачувати дивіденди і податки до державного бюджету. Тим самим скорочуються можливості України реалізовувати соціальні програми або програми розвитку.
«Я прихильник виключно ринкових механізмів, більше нічого не діє у світі. Ми повинні захищати вразливі верстви населення, це наше завдання як держави. Але ми не повинні постачати енергію невразливим верствам населення за заниженою ціною», — заявив Чернишов.
Нагадаємо
«Мінфін» писав, що Нафтогаз у квітні 2024 року продовжив дію тарифного плану для населення у розмірі 7,96 грн за 1 кубометр до травня 2025 року.
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