Ціна на газ для населення залишиться незмінною щонайменше ще на рік — Нафтогаз

Чинна ціна газу 7,96 грн за 1 кубометр для українських сімей залишиться незмінною щонайменше ще на один рік. Про це повідомляє пресслужба Нафтогазу.

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«Газопостачальна компанія „Нафтогаз України“ продовжила дію тарифного плану „Фіксований“ ще на рік, керуючись діючим мораторієм на підняття цін», — йдеться в повідомленні.

Голова Нафтогазу Олексій Чернишов заявив, що компанія забезпечує газом понад 12 млн сімей.

«Всім їм ми наразі гарантуємо наявність ресурсу та фіксовану ціну на рік уперед», — сказав він.