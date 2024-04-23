Чинна ціна газу 7,96 грн за 1 кубометр для українських сімей залишиться незмінною щонайменше ще на один рік. Про це повідомляє пресслужба Нафтогазу.
23 квітня 2024, 17:01
Ціна на газ для населення залишиться незмінною щонайменше ще на рік — Нафтогаз
►Читайте «Мінфін» в Instagram: головні новини про інвестиції та фінанси
«Газопостачальна компанія „Нафтогаз України“ продовжила дію тарифного плану „Фіксований“ ще на рік, керуючись діючим мораторієм на підняття цін», — йдеться в повідомленні.
Голова Нафтогазу Олексій Чернишов заявив, що компанія забезпечує газом понад 12 млн сімей.
«Всім їм ми наразі гарантуємо наявність ресурсу та фіксовану ціну на рік уперед», — сказав він.
Джерело: Мінфін
Стежити за новими коментарями
Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
Коментарі