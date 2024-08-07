BlackRock не бачить ознак рецесії у США — звіт

Аналітики найбільшої інвесткомпанії світу BlackRock оцінюють дані про безробіття у США, що стали однією з причин обвалу на світових фондових ринках 5 серпня, як ознаку уповільнення економіки, але не рецесії. Про це йдеться у звіті BlackRock опублікованому після подій 5 серпня, з яким ознайомився Forbes.

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Про що йдеться у звіті

Компанія не стала зменшувати обсяги інвестицій у акції американських компаній, які домінують у її портфелі та вважає нинішнє падіння ринків хорошою нагодою для купівлі таких активів. Напередодні про перебільшені побоювання про рецесію США у звіті від 4 серпня писали також аналітики інвестбанку Goldman Sachs.

Гірші за очікування показники ринку праці в США можуть бути ознакою уповільнення економіки, але не рецесії, оскільки основною причиною стали не звільнення, а імміграція в країну, яка спричинила збільшення пропозиції робочої сили.

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«Створення робочих місць сповільнюється, але середній показник за останні три місяці складає 170 000», — йдеться у звіті BlackRock.

Попри сповільнення темпів зростання споживчих витрат у США аналітики інвесткомпанії вважають цей показний «здоровим». Також вони відзначили вищі за очікування прибутки американських корпорацій у другому кварталі.

«Зростання прибутків компаній S&P 500 склало приблизно 13% порівняно з очікуваними 9% на початку року», — зазначається у звіті.

«Ми продовжуємо тримати домінуючу частку у активах, що зростали за рахунок „мегасили“ штучного інтелекту, — зазначається у звіті BlackRock. — Також ми вважаємо, що розпродаж на фондових ринках відкриває можливості для купівлі активів, оскільки на ціни могли вплинути очікування інвесторів щодо сильнішого зниження ставки ФРС».

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Нагадаємо

5 серпня фондові біржі по всьому світу спіткав один з найбільших обвалів за останні кілька років. Інвестори влаштували розпродаж акцій через побоювання рецесії в США після публікації 2 серпня звіту про ринок праці в країні з нижчими за прогнози показниками. Крім того, Японія підняла облікову ставку до 0,25%.

Третій фактор — низка не надто переконливих звітів великих технологічних корпорацій компаній. Зокрема, Nvidia напередодні повідомила про тримісячне відтермінування виходу на ринок нових чипів штучного інтелекту через недоліки конструкції, що може вплинути на таких клієнтів, як Meta, Google та Microsoft.