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7 серпня 2024, 15:11

Біткоїн пережив найволатильніший день з моменту краху криптобіржі FTX — K33 Research

У понеділок, 5 серпня, біткоїн продемонстрував найволатильніший день з моменту краху криптовалютної біржі FTX. Минулого разу показник досягав таких значень у листопаді 2022 року. Про це йдеться у звіті аналітичної компанії K33 Research.

У понеділок, 5 серпня, біткоїн продемонстрував найволатильніший день з моменту краху криптовалютної біржі FTX.
Фото: pixabay.com

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Зазначається, що ринок зіткнувся з глобальним розпродажем активу, а так званий high-low спред підскочив до 19%. При цьому коливання ціни досягли максимуму за минулі 20 місяців.

За словами аналітиків, 5 серпня різниця між найвищою і найнижчою ціною на першу криптовалюту нагадувала осінній «хаос» 2022 року. Водночас падіння вартості біткоїна нижче позначки в $50 000 призвело до значного зростання торгів.

Цей показник у перший день тижня досяг $14,5 млрд, зафіксувавши рекордні значення з березня 2024 року. Водночас торговий оборот усього крипторинку становив $244 млрд.

Що буде далі

Експерти вважають, що найближчим часом ціна біткоїна триматиметься в районі від $50 000 до $58 000. На їхню думку, на цей фактор вплине сильне падіння умовного відкритого інтересу за безстроковими ф’ючерсами на актив.

Нагадаємо

«Мінфін» писав, що курс біткоїна вранці 5 серпня впав нижче за $50 тис., за 24 години перша криптовалюта подешевшала на 18%, а за дві доби — майже на 20%.

Крім цього за добу загальна капіталізація крипторинка просіла більш ніж на $400 млрд.

У вечері 6 серпня біткоїн призупинив падіння і перейшов до зростання. На момент написання новини ціна першої криптовалюти становить $57 360.

Курс Bitcoin, Ethereum, Litecoin та інших криптовалют

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
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