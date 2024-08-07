У банків Аргентини закінчилося місце для зберігання старих песо

Мінфін - Курси валют України

Встановити
Валюта
Міжбанк
Курси в банках
Валютний аукціон
НБУ
Мобільний додаток
Конвертер
Форум
Курси по API
Для договорів
Visa/Mastercard
Форекс
Курси для сайтів
Прогноз курсу
Депозити
Бонус до депозитів
Підтвердження депозиту
Огляд ставок
Питання та відповіді
Умови акції
Промокод
Переможці акції
Історії учасників
Кредити
Кредити онлайн
Картки
Іпотека
Рейтинг МФО
Мікрофінансові організації
Банки
Інтернет-банки
Народний рейтинг
Рейтинг стійкості
Ренкінг НБУ
Відгуки
Акції
Рахунки для бізнесу
Контакти банків
Страхування
Зелена картка
Страхування житла від шахедів
КАСКО
Рейтинг КАСКО
ОСЦПВ
Рейтинг ОСЦПВ
Медицина
Туризм
Відгуки
Страхові компанії
Акції
Інвестиції
Каталог брокерів
Інвестиційні пропозиції
Академія
Криптовалюта
Каталог криптобірж
Новини криптобірж
Індекси
Ціни на АЗС
Індекс інфляції
Мінімальна зарплата
Середня зарплата
Прожитковий мінімум
ВВП України
ПДФО
Комунальні тарифи
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
ДепозитиБонус до депозитівПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
КредитиКредити онлайнКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
СтрахуванняЗелена карткаСтрахування житла від шахедівКАСКОРейтинг КАСКООСЦПВРейтинг ОСЦПВМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
НерухомістьРейтинг забудовниківРейтинг забудовників передмістяНовини нерухомостіЗабудовникиАкції забудовників
ТелекомТарифы КиевстарМТСVodafoneЛайфселлОбзоры телефонов
ІнвестиціїКаталог брокерівІнвестиційні пропозиціїАкадемія
КриптовалютаКаталог криптобіржНовини криптобірж
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
Бонус від Мінфіну
СпецпроєктиРекламні лонгріди
Валюта
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
Депозити
ДепозитиБонус до депозитівПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
Кредити
КредитиКредити онлайнКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
Банки
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
Страхування
СтрахуванняЗелена карткаСтрахування житла від шахедівКАСКОРейтинг КАСКООСЦПВРейтинг ОСЦПВМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
Інвестиції
ІнвестиціїКаталог брокерівІнвестиційні пропозиціїАкадемія
Криптовалюта
КриптовалютаКаталог криптобіржНовини криптобірж
Індекси
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
ВхідРеєстрація
7 серпня 2024, 10:10

У банків Аргентини закінчилося місце для зберігання старих песо

Банки Аргентини заявили про «відчайдушну» ситуацію у своїх сховищах, які виявилися «заваленими» старими песо, пише газета La Nacion з посиланням на представників кредитних організацій.

Банки Аргентини заявили про «відчайдушну» ситуацію у своїх сховищах, які виявилися «заваленими» старими песо, пише газета La Nacion з посиланням на представників кредитних організацій.► Читайте телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новиниЩо відбуваєтьсяВ Аргентині, де інфляція минулого року перевищила 200%, на одного мешканця припадає 258 банкнот.
Фото:depositphotos

► Читайте телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини

Що відбувається

В Аргентині, де інфляція минулого року перевищила 200%, на одного мешканця припадає 258 банкнот. Це значно перевищує показник ніж у Чилі (68 банкнот на душу населення), Європі (65 банкнот) чи Бразилії (35 банкнот).

За даними Ц Б Аргентини, в країні перебуває в обігу 11859 млрд банкнот, що рівнозначно майже 12 тонн паперових грошей. Це приблизно на 20% більше, ніж кількість банкнот, які перебували в обігу у грудні минулого року, і вдвічі більше порівняно з груднем 2019 року.

Читайте: В Аргентині фіксують рекордний надлишок бюджету за президентства Хав'єра Мілея

«Раніше люди приходили до банку з рюкзаком, повним песо, щоб покласти їх на рахунок. Потім вони почали приходити з валізою для ручної поклажі, а тепер вони приходять з 23-кілограмовою багажною валізою. Усі хочуть позбутися дрібних банкнот», — розповіли виданню в одному із банків.

Менеджери банків описують ситуацію як критичну: їм більше нема де зберігати готівку. Річ у тому, що Ц Б Аргентини, де зазвичай зберігаються надлишки песо, і у якого теж закінчилося місце для зберігання грошей, делегувало цю функцію банкам. Ті, своєю чергою, змушені були шукати нові місця для зберігання банкнот.

За даними La Nacion, з 2020 року банки побудували 10 великих сховищ (у банківському секторі їх називають саркофагами) вартістю $4 млн кожне та 100 дрібніших сховищ (на них було витрачено загалом $100 млн). Але й ці сховища нині виявилися забитими.

У відповідь на цю ситуацію Центральний банк у 2023 році придбав дві машини для прискорення процесу знищення застарілих банкнот (тепер у нього їх три). Проте машини не в змозі працювати на повну потужність, зазначає видання.

Аргентинські банки вже звернулися до Центробанку країни з проханням пом'якшити деякі нормативні вимоги до купюр, щоб прискорити процес знищення банкнот.

ЦБ пообіцяв, що швидше визнаватиме непридатними купюри в 100, 200 і 500 песо, і найближчим часом — купюри в 1000 песо, що дозволить їх швидше знищувати, і, як передбачається, знизить навантаження на сховища банків.

Як зазначає La Nacion, така ситуація з банкнотами в Аргентині не є новою. Вона розпочалася під час другого терміну президентства Крістіни Кіршнер, коли експрезидент заборонила випуск банкнот вищого номіналу у рамках боротьби з інфляцією.

Нагадаємо

За нового президента Хав'єра Мілея ЦБ випустило банкноти номіналом 10 тисяч песо, купюри в 20 тисяч песо, як очікується, з'являться в жовтні 2024 року.

API курсів валют в Україні в реальному часі

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі - 1

+
+10
noire
noire
7 серпня 2024, 11:14
#
«11859 млрд банкнот, що рівнозначно майже 12 тонн паперових грошей»
Правильно, мабуть, буде 12 тис. тонн
Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
 
сторінку переглядає crocodille и 9 незареєстрованих відвідувачів.
Новини по темі
Всі новини
Зв'язатися з забудовником
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами