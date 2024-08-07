У банків Аргентини закінчилося місце для зберігання старих песо

Банки Аргентини заявили про «відчайдушну» ситуацію у своїх сховищах, які виявилися «заваленими» старими песо, пише газета La Nacion з посиланням на представників кредитних організацій.

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Що відбувається

В Аргентині, де інфляція минулого року перевищила 200%, на одного мешканця припадає 258 банкнот. Це значно перевищує показник ніж у Чилі (68 банкнот на душу населення), Європі (65 банкнот) чи Бразилії (35 банкнот).

За даними Ц Б Аргентини , в країні перебуває в обігу 11859 млрд банкнот, що рівнозначно майже 12 тонн паперових грошей. Це приблизно на 20% більше, ніж кількість банкнот, які перебували в обігу у грудні минулого року, і вдвічі більше порівняно з груднем 2019 року.

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«Раніше люди приходили до банку з рюкзаком, повним песо, щоб покласти їх на рахунок. Потім вони почали приходити з валізою для ручної поклажі, а тепер вони приходять з 23-кілограмовою багажною валізою. Усі хочуть позбутися дрібних банкнот», — розповіли виданню в одному із банків.

Менеджери банків описують ситуацію як критичну: їм більше нема де зберігати готівку. Річ у тому, що Ц Б Аргентини , де зазвичай зберігаються надлишки песо, і у якого теж закінчилося місце для зберігання грошей, делегувало цю функцію банкам. Ті, своєю чергою, змушені були шукати нові місця для зберігання банкнот.

За даними La Nacion, з 2020 року банки побудували 10 великих сховищ (у банківському секторі їх називають саркофагами) вартістю $4 млн кожне та 100 дрібніших сховищ (на них було витрачено загалом $100 млн). Але й ці сховища нині виявилися забитими.

У відповідь на цю ситуацію Центральний банк у 2023 році придбав дві машини для прискорення процесу знищення застарілих банкнот (тепер у нього їх три). Проте машини не в змозі працювати на повну потужність, зазначає видання.

Аргентинські банки вже звернулися до Центробанку країни з проханням пом'якшити деякі нормативні вимоги до купюр, щоб прискорити процес знищення банкнот.

ЦБ пообіцяв, що швидше визнаватиме непридатними купюри в 100, 200 і 500 песо, і найближчим часом — купюри в 1000 песо, що дозволить їх швидше знищувати, і, як передбачається, знизить навантаження на сховища банків.

Як зазначає La Nacion, така ситуація з банкнотами в Аргентині не є новою. Вона розпочалася під час другого терміну президентства Крістіни Кіршнер, коли експрезидент заборонила випуск банкнот вищого номіналу у рамках боротьби з інфляцією.

Нагадаємо

За нового президента Хав'єра Мілея ЦБ випустило банкноти номіналом 10 тисяч песо, купюри в 20 тисяч песо, як очікується, з'являться в жовтні 2024 року.