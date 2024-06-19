В Аргентині фіксують рекордний надлишок бюджету за президентства Хав’єра Мілея

У травні в Аргентині відзвітували про профіцит бюджету в розмірі 2,57 мільярда доларів , що є найбільшим за правління президента-лібертаріанця Хав'єра Мілея. Про це повідомляє Reuters.

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Аргентина, яка відчуває нестачу готівки, п'ятий місяць поспіль має профіцит первинного бюджету в розмірі 2,33 трлн песо (2,57 млрд дол).

Зазначається, що це був перший випадок, коли держава зареєструвала п'ять місяців поспіль фінансового профіциту бюджету з 2008 року.

Результат у поєднанні з місячним профіцитом фінансового бюджету в розмірі 1,18 трильйона песо підкреслює, що уряд Мілея перевиконує зобов’язання досягти нульового дефіциту цього року, щоб виправити економіку країни.