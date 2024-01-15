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15 січня 2024, 8:56

Інфляція в Аргентині за підсумками 2023 перевищила 200%

Інфляція в Аргентині за підсумками минулого року склала 211,4%, випливає із даних статистичного агентства країни. Це найгірший результат більш ніж за 30 років.

Інфляція в Аргентині за підсумками минулого року склала 211,4%, випливає із даних статистичного агентства країни.
Фото: depositphotos

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У грудні споживчі ціни зросли на 25,5% порівняно з 12,8% у листопаді. За прогнозами Міжнародного валютного фонду, які наводить Financial Times, 2024 року економіка Аргентини скоротиться на 2,5%.

Директор консалтингової компанії FMyA Фернандо Марулл зазначив, що купівельна спроможність аргентинців у грудні впала в середньому приблизно на 10%, оскільки зарплата зростала повільніше, ніж ціни. Тим часом результати регулярного опитування роздрібних торговців показали падіння продажів у грудні на 13,7% порівняно з тим же місяцем 2022 року, передає FT.

За прогнозом Марулла, інфляція та економічна активність залишаться «жахливими» як мінімум у січні та лютому. «Після цього, якщо економічний план Мілея виявиться успішним, ми повинні почати спостерігати піднесення», — додав він.

Читайте: В Аргентині хочуть дозволити випуск купюр номіналом 10 тисяч та 20 тисяч песо

Наприкінці грудня La Nacion з посиланням на президента країни Хав'єра Мілея повідомила, що Ц Б Аргентини випустить банкноти, номінал яких буде збільшений у 25 разів у порівнянні з найбільшими купюрами, які перебувають в обігу. Це рішення було ухвалено у зв'язку з високим рівнем інфляції. Йдеться про випуск банкнот номіналом у 20 000 ($24,79 за курсом Ц Б Аргентини на 27 грудня) та 50 000 песо ($61,97).

Нагадаємо

Раніше «Мінфін» писав, що Аргентина намагається укласти угоду з Міжнародним валютним фондом (МВФ) для отримання $3 млрд, які необхідні для виплати боргу. Зустрічі з представниками МВФ заплановані на січень 2024 року.

За оцінками аналітиків, чисті резерви Центрального банку Аргентини залишаються від'ємними та становлять близько $8 млрд.

Автор:
Ярослав Голобородько
Редактор стрічки новин Ярослав Голобородько
Пише на теми: Макроекономіка, фондовий ринок, криптовалюта
Джерело: Мінфін
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